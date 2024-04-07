İstanbul'da polislerin servis aracı yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası Basın Ekspres yolunun bir şeridi kısa süreli trafiğe kapatıldı.
Saat 09.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Şoförün hakimiyetinden çıkan araç önce bariyerlere çarptı ardından devrildi.
Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişerek araçtan çıkardı. Minibüste bulunan 6 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Devrilen minibüsün olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da polislerin servisi devrildi - Son Dakika
Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9 günlük bayram tatili süresince trafik denetimleri yoğunlaştırıldı. Trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli seyahatin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, vatandaşlar bilgilendirildi ve çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerine devam edecek.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giren ve kural ihlali yapan 82 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, her gün 2 bin 700 güvenlik personelinin trafik güvenliğini sağlamak için sahada olacağını, vatandaşların da bayram neşesini üzüntüye döndürmemeleri için özellikle kurallara uymasını istedi. Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların 9 günlük tatillerini huzurlu ve güvende geçirmesi için ek tedbirler alındı. Özellikle trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde uygulamalar yoğunlaşarak vatandaşlar hem polis hem de jandarma ekipleri tarafından bilgilendirilmeye başlandı.
Elazığ'ın Güney Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada, hafif ticari araç temizlik kamyonuna çarptı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmaktadır.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kaybolan 9 büyük baş hayvanı buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, hayvan hırsızlıklarına karşı alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda sentetik uyuşturucu, kokain, sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)