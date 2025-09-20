İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu - Son Dakika
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

İstanbul\'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu
20.09.2025 15:33  Güncelleme: 16:49
İstanbul Sancaktepe'de bulunan özel bir hastanede görevli kadın doğum uzmanının, hastaların bilgisi dışında vajinal yoldan ilaç uygulayarak erken doğuma neden olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan şikayette; hastanede gerçekleşen doğumların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü.

İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı Dr. P.Ç. hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, gelen şikayetler üzerine hastanede kapsamlı inceleme başlattı.

BİNLERCE ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikayette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

İstanbul'da özel hastanede skandal iddiası: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

HASTALARDAN HABERSİZ İLAÇ KULLANIMI

Şikayetlerde özellikle muayene sırasında bazı hastalara, bilgileri olmadan vajinal yoldan "Cytotec" isimli ilacın uygulandığı öne sürüldü. Sancı başlatıp kısa sürede doğuma yol açabilen bu ilacın, yalnızca süresi dolmuş gebeliklerde veya doğum sonrası kullanılabileceği; erken doğumlarda ise hem anne hem de bebek açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Eylül 2025'te gelen ihbarın ardından Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri hastanede hasta dosyaları ve tıbbi kayıtları incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda Dr. P.Ç. ve hastane hakkında idari soruşturma başlatıldığı, ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

KADIN DOĞUM BÖLÜMÜ SÜRESİZ KAPATILDI

Skandal iddiaların ardından hastanenin kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin süresiz olarak kapatıldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanedeki incelemelerin devam ettiğini ve personelin ifadelerinin alınmaya başlandığını açıkladı. Olayla ilgili resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İstanbul'da özel hastanede skandal iddiası: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu - Son Dakika

  • Ergün Karataş:
    Biz Bu ülkede kime Güveneceğiz Nereye Elimizi Atsak Hayal kırıklığı 4 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu - Son Dakika
