İki Avrupa ülkesi karşı karşıya! El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

07.03.2026 08:36
Macaristan ile Ukrayna arasında gerilim yeni bir krizle tırmandı. Budapeşte yönetimi, milyonlarca euro ve dolar ile altın taşıyan iki Ukrayna zırhlı banka aracına el koyarken konvoya eşlik eden 7 Ukrayna vatandaşı tutuklandı.

Son dönemde iplerin gerildiği Macaristan- Ukrayna hattında tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. Macaristan yönetimi, milyonlarca euro nakit para ve altın külçeleri taşıyan iki Ukrayna zırhlı banka aracına el koydu.

Macaristan ve Ukrayna arasındaki giderek sertleşen gerilim, Budapeşte'nin bu operasyonuyla daha da tırmandı. Macar yetkililer, söz konusu konvoya eşlik eden yedi Ukrayna vatandaşını da gözaltına aldı.

"GÖZALTINDAKİ KİŞİLERİN İSTİHBARAT BAĞLANTILARI VAR"

Macar makamları, gözaltına alınan kişilerin istihbarat bağlantıları olabileceğini ve taşınan paranın kaynağının şüpheli olduğunu öne sürdü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise Budapeşte yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Sybiha, Macaristan'ı "rehin almak ve para çalmakla" suçladı.

Sybiha ayrıca, Macaristan'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesinde siyasi kazanç elde etmek amacıyla bu olayın gündeme getirildiğini savunarak Rusya'ya yakın politikalarıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ı da eleştirdi.

Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, sevkiyatla ilgili kara para aklama soruşturması başlattığını açıkladı. Yetkililer, araçlarda 40 milyon dolar, 35 milyon euro nakit para ve 9 kilogram altın bulunduğunu bildirdi. Tutuklanan kişilerden birinin ise "eski bir Ukrayna istihbarat servisi generali" olduğu ifade edildi.

UKRAYNA: RUTİN BİR SEVKİYAT

Ukrayna'nın devlet tasarruf bankası Oschadbank ise iddiaları reddetti. Banka, Ukrayna'daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle nakit ve altın transferlerinin karayoluyla yapıldığını belirterek söz konusu sevkiyatın Avusturya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen rutin bir taşıma olduğunu açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın siyasi direktörü Balázs Orbán ise sevkiyata şüpheyle yaklaştıklarını söyledi. Balázs Orbán, "Macaristan üzerinden zırhlı araçlarla nakit ve altın taşınması, meşru finansal işlemlerin genellikle nasıl yürüdüğüne dair bir işaret değil. Asıl soru basit: Bu paranın arkasında kim var ve neyi finanse etmeyi amaçlıyor?" ifadelerini kullandı.

ORBAN, UKRAYNA'YA 90 MİLYAR EUROLUK KREDİ PAKETİNİ VETO ETTİ

Söz konusu kriz, Macaristan ve Slovakya'nın Kiev yönetimini Rusya'nın insansız hava aracı saldırısında zarar gören bir petrol boru hattının onarımını bilinçli şekilde geciktirmekle suçlamasının ardından patlak verdi. Bu gelişmelerin ardından Orbán, Rusya'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını ve Ukrayna için planlanan 90 milyar euroluk ek kredi paketini veto etti.

Gerilimi daha da artıran bir açıklama ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi. Zelenskiy, Orbán'ın kredi vetosuna sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Umarız Avrupa Birliği'nde tek bir kişi bile 90 milyar avroluk yardımı engellemez. Aksi takdirde bu kişinin adresini silahlı kuvvetlerimize, askerlerimize vereceğiz. Onlar arayıp kendi dillerinde onunla konuşsunlar."

Uluslararası İlişkiler, Macaristan, Budapeşte, Politika, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Avrupa, Banka, Dünya, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.