İsrail\'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

ABD- İsrail'in saldırılarına karşı İran yeni misilleme saldırısına başladı. İran hem ABD üslerini hem de İsrail'de pek çok noktayı hedef aldı.
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.
Bu saldırı dalgasında yeni "Hayberşıken" katı yakıtlı hassas güdümlü füzenin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, saldırı dalgasında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ileri sürüldü.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi.
Ayrıca, Tel Aviv'de yine füzelerle pek çok nokta vuruldu. Şehirde bazı binalar hedef alınırken, insanlar panikle kaçıştı. Demir Kubbe'nin İran füzelerini engellemekte tam anlamıyla başarılı olamadığı görüldü.
