Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

Savaşta 9. gün! İran "ABD\'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
08.03.2026 06:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. güne girilirken karşılıklı hamleler tansiyonu iyiden iyiye yükseltti. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, çok sayıda ABD'li askerin çatışmalar sırasında esir alındığını öne sürdü. İsrail ise İran'ın can damarı olan 3 petrol deposunu füzelerle vurdu. Saldırı sonrası Tahran'da büyük yangınların çıktığı görüldü.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 9. güne girildi. Kanlı çatışmalara sahne olan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırılar tüm şiddetiyle devam ederken, İran'dan gelen açıklama gündeme bomba gibi düştü.

İRANLI YETKİLİDEN GÜNDEM YARATACAK SÖZLER

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini "uluslararası ölçekte büyük bir hesap hatası" olarak nitelendirdi. İran devlet televizyonuna konuşan Laricani, Washington yönetiminin İran'da kısa sürede sonuç alınacak bir savaş yürütmeyi planladığını ancak bu hesapların tutmadığını söyledi.

Laricani, ABD'nin İran'da kısa sürede zafer kazanabileceğini düşündüğünü ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile diğer üst düzey yöneticilere yönelik suikastlarla ülkede kaos yaratmayı hedeflediğini öne sürdü. Ancak bu planların başarısız olduğunu savunan Laricani, İran yönetiminin ve halkının savaş karşısında birlik içinde olduğunu söyledi.

"ABD ASKERLERİ ESİR ALINDI"

Laricani, çatışmaların başlamasından bu yana "bazı ABD askerlerinin esir alındığını" da iddia etti. Ancak kaç askerin esir alındığı veya hangi koşullarda yakalandıkları konusunda ayrıntı vermedi.

İranlı yetkili, Trump yönetiminin İran'da "Venezuela modelini" uygulamaya çalıştığını ancak bunun başarısız olduğunu savundu. Laricani, ABD'nin şu anda "kendi yanlış hesaplarının yarattığı bataklıkta sıkıştığını" ifade etti.

İSRAİL ÜLKEDEKİ 3 PETROL DEPOSUNU VURDU

İranlı Laricani'nin sözleri gündeme bomba gibi düşerken, gece boyunca İsrail saldırıları da devam etti. ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da petrol depolarına saldırıları nedeniyle meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da petrol depolarının yandığı görüntüler paylaşıldı. Petrol depolarından yükselen alevler şehrin uzak bölgelerinden görüldü.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu - Son Dakika

Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı

05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:52
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:45
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
Donald Trump: Kız okulunu İran vurdu
00:28
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu
Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 06:46:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.