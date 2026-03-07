ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır

Haberin Videosunu İzleyin
ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır
07.03.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır
Haber Videosu

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada Tahran'a sert sözlerle yüklendi. Hegseth, "Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır" diyerek ABD güçlerinin tehdit altında olmadığını savundu.

ABD ile İran arasında tırmanan savaş sürerken Washington'dan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İran'a yönelik sert bir mesaj verdi. Hegseth, İran'ın ABD güçleri için ciddi bir tehdit oluşturmadığını savunarak Tahran yönetimini hedef aldı.

"ENDİŞELENMESİ GEREKEN İRANLILAR"

ABD'li bakan açıklamasında İran'a yönelik şu ifadeleri kullandı: "Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır."

Hegseth ayrıca ABD'nin savaşta geri adım atmayacağını ve Amerikan güçlerinin tehdit altında olmadığını savundu.

"BU SAVAŞI BİZ BAŞLATMADIK"

ABD Savaş Bakanı daha önce yaptığı açıklamalarda da İran'a yönelik askeri operasyonları savunarak Washington yönetiminin kararlı olduğunu vurgulamıştı.

Hegseth, ABD ve İsrail'in başlattığı operasyonla ilgili olarak "Bu savaşı biz başlatmadık, ancak Başkan Trump döneminde bu savaşı bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetimi operasyonların İran'ın füze kapasitesini ve askeri altyapısını hedef aldığını belirtirken, çatışmaların bölge genelinde daha da büyüyebileceği yönündeki endişeler devam ediyor.

Güvenlik, Politika, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
02:46
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 08:54:35. #.0.4#
SON DAKİKA: ABD Savaş Bakanı: Şu an endişelenmesi gereken tek kişiler, yaşayacaklarını sanan İranlılardır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.