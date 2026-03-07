Çinli profesörden bomba yorum: Trump\'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Dünya, ABD-İsrail ile İran arasında büyüyen savaşın küresel dengeleri sarsabileceği bir döneme girerken, Çinli akademisyen Prof. Zhang Weiwei'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Çin'in en bilinen uluslararası ilişkiler yorumcularından biri olan Zhang, savaş üzerinden doğrudan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı.

Zhang, Trump'ın son yıllarda yürüttüğü küresel politikaların başarısız olduğunu savunarak özellikle Çin'e karşı başlatılan ekonomik hamleleri hatırlattı. ABD ile Çin arasında yıllarca süren ticaret savaşı da Trump döneminin en tartışmalı politikaları arasında yer almıştı.

"KAZANDIĞI SAVAŞ YOK"

İran savaşıyla ilgili konuşan Zhang Weiwei, Trump'ın geçmişte başlattığı ekonomik ve teknolojik mücadelelerin sonuç vermediğini öne sürdü. Zhang, Trump'a yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Ticaret savaşı başarısız oldu. Gümrük vergisi savaşı başarısız oldu. Teknoloji savaşı başarısız oldu. Bu savaş da başarısız olacak."

"NASIL OLUR DA KAVGA ÇIKARMAYA CÜRET EDER?"

Çinli akademisyen, Trump'ın karar alma süreçlerini de sert sözlerle eleştirdi. Zhang, ABD liderliğinin mevcut krizleri yönetme kapasitesini sorgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Trump'ın kararları sürekli olarak çok kötü. Bu kalibrede bir karar verici, nasıl olur da kavga çıkarmaya cüret eder?"

Zhang'ın açıklamaları, İran savaşı nedeniyle küresel güçler arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde ABD politikalarına yönelik Çin'den gelen en sert eleştirilerden biri olarak yorumlandı.