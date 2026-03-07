Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı - Son Dakika
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı

07.03.2026 07:30
ABD yönetimi, İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolar değerinde mühimmat ve mühimmat destek ekipmanı satışına onay verdi. Paket kapsamında BLU-110 A/B tipi yaklaşık 450 kilogramlık bombalar yer alırken, ana yüklenici firmanın Repkon USA olacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre Washington yönetimi, İsrail'e yönelik mühimmat ve mühimmat destek ekipmanları satışını onayladı. Satışın ABD'nin Yabancı Askeri Satış (FMS) programı kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın İsrail'in savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı kendini savunma kabiliyetini artırmayı amaçladığı ifade edildi.

PAKETİN DEĞERİ 2 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın (DSCA) Kongre'ye yaptığı bildirimde, satış paketinin toplam değerinin yaklaşık 2.04 milyar dolar olduğu bildirildi. Paket kapsamında çeşitli mühimmatların yanı sıra mühimmat destek ekipmanları ve lojistik hizmetler de yer alıyor.

Belgede, satış kapsamında ana yüklenici firmanın Garland, Texas merkezli Repkon USA olacağı belirtildi. Ayrıca pakette yer alan BLU-110 A/B tipi bombaların bir bölümünün ABD stoklarından karşılanacağı ifade edildi.

BLU-110 BOMBALARININ ÖZELLİKLERİ

Satış paketinde yer alan BLU-110 A/B, ABD ordusunun kullandığı yaklaşık 450 kilogram sınıfındaki genel maksat hava bombaları arasında bulunuyor. Bu mühimmatlar özellikle savaş uçakları tarafından yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılıyor.

BLU-110 bombalarının öne çıkan özellikleri şöyle:

- Yaklaşık 450 kilogram ağırlık

- Yüksek patlayıcı başlık

- Hassas güdüm kitleri (JDAM veya Paveway) ile kullanılabilme

- Beton ve güçlendirilmiş hedeflere karşı yüksek tahrip gücü

- F-15, F-16 ve F-35 gibi savaş uçaklarıyla uyumlu kullanım

Bu bombalar, güdüm kitleriyle birlikte kullanıldığında GPS veya lazer güdümlü hassas mühimmat haline getirilebiliyor ve askeri hedeflere yönelik nokta atışı saldırılarda kullanılıyor.

KONGRE'YE BİLDİRİM YAPILDI

ABD yasalarına göre büyük çaplı silah satışları Kongre'ye bildiriliyor. İsrail'e yönelik bu satış için de gerekli sertifikasyonun Kongre'ye iletildiği açıklandı.

ABD yönetimi, söz konusu satışın Orta Doğu'daki müttefiklerinin güvenliğini güçlendirme ve İsrail'in savunma kapasitesini artırma hedefi taşıdığını vurguladı.

