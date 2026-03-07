İki "kıyamet balığı" sahile vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
07.03.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Cabo San Lucas sahilinde tatil yapan iki turist, sığ sularda nadir görülen iki dev kürek balığıyla karşılaştı. Halk arasında "kıyamet balığı" olarak bilinen bu türün sahile vurması, eski efsaneleri yeniden gündeme getirdi. Balığı gören turistlerden biri, "Ne kadar nadir olduğunu öğrenince gerçekten inanılmaz geldi. Araştırdığımıza göre aynı anda iki tane görmek milyarda bir ihtimal gibi" dedi.

Teksas'ın Prosper kentinde yaşayan ABD'li iki turist Monica Pittenger ve kız kardeşi Katie, Meksika'da tatil yaparken Cabo San Lucas sahilinde dinlenirken suyun içinde parlayan garip bir şey fark etti. Yaklaştıklarında bunun yaklaşık 9 metre uzunluğunda iki kürek balığı olduğunu gördü. Derin okyanusta yaşayan bu nadir türün kıyıya bu kadar yaklaşması çevredeki tatilcileri de şaşırttı.

DERİN OKYANUSUN NADİR GÖRÜLEN CANLISI

DailyMail'in haberine göre; kürek balıkları genellikle okyanusun 900 metreden daha derininde bulunan ve "alacakaranlık bölge" olarak adlandırılan katmanda yaşıyor. Bu nedenle insanların bu türle karşılaşması oldukça nadir görülüyor.

Southern California Academy of Sciences tarafından 2018 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, son yüz yıl içinde Kaliforniya kıyılarında yalnızca 19 kürek balığının görüldüğü veya karaya vurduğu kaydedildi.

SAHİLDE PANİK

Pittenger'ın kaydettiği görüntülerde gümüş renkli, şerit biçimindeki iki dev balığın kum üzerinde kıvrıldığı ve yeniden denize ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Sırtlarında dalgalı kırmızı yüzgeç bulunan balıkların zorlandığını fark eden Katie Pittenger hemen suya girdi.

Telefonunu ve eşyalarını kardeşine bırakan Katie'ye çevredeki tatilciler de yardım etti. Sahilde bulunanlar iki balığı dikkatlice tekrar denize yönlendirdi. Kısa süre sonra balıklar derin sulara doğru yüzerek gözden kayboldu.

EFSANELERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Japon folklorunda "deniz yılanı" ya da "kıyamet balığı" olarak bilinen kürek balıklarının sahile vurması, geçmişte büyük depremler ve tsunamilerle ilişkilendirilen bir inanışa dayanıyor.

2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunami öncesinde Japon kıyılarında çok sayıda kürek balığının karaya vurduğu rapor edilmişti. Benzer şekilde Filipinler'deki bir depremden önce ve son yıllarda Tazmanya, Hindistan ve Kaliforniya kıyılarında da bu türün görüldüğü bildirildi.

BİLİM İNSANLARI FARKLI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Bilim insanları ise kürek balıklarının çoğunlukla hasta, yaralı ya da ölmek üzere olduklarında kıyıya yaklaştığını belirtiyor. Ancak bu olayda görülen iki balığın da belirgin bir yarası olmaması, neden sahile çıktıkları konusunda yeni soruları beraberinde getirdi.

11 metreye kadar büyüyebilen ve yaklaşık 270 kilograma ulaşabilen kürek balıkları, dünyanın en uzun kemikli balıkları arasında yer alıyor. Monica Pittenger yaşadıkları anı, "Bir bilim kurgu filminden çıkmış gibiydi. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar nadir olduğunu öğrenince gerçekten inanılmaz geldi. Araştırdığımıza göre aynı anda iki tane görmek milyarda bir ihtimal gibi" sözleriyle anlattı.

Güncel, Bilim, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • batu kork batu kork:
    Yaoay zeka 0 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    balığın profilden bir fotoğrafı olsaydı iyi olurdu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Baba Cihantimur “dolandırıldım“ deyip adliyeye koştu Bakın nasıl kandırmışlar Baba Cihantimur "dolandırıldım" deyip adliyeye koştu! Bakın nasıl kandırmışlar
ABD, Güney Kore’den Patriot hava savunma bataryalarını istedi ABD, Güney Kore'den Patriot hava savunma bataryalarını istedi
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Adana’da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti Adana'da eşini boğdu, polislere kendini ihbar etti
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

07:30
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
07:16
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
06:37
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
05:29
Savaş sürerken İran’dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
Savaş sürerken İran'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye tehdit altında
04:09
Korkulan oldu İsrail’den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi
04:02
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
02:46
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
01:59
İran, Tel Aviv’i vuruyor İşte Demir Kubbe’nin etkisiz kaldığı anlar
İran, Tel Aviv'i vuruyor! İşte Demir Kubbe'nin etkisiz kaldığı anlar
01:48
ABD ve İsrail’den İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da şiddetli patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail'den İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da şiddetli patlamalar yaşanıyor
23:55
Ateşi körükleyecek gelişme Rus savaş gemileri vuruldu
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 08:42:36. #7.13#
SON DAKİKA: İki "kıyamet balığı" sahile vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.