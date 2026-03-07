İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

Teksas'ın Prosper kentinde yaşayan ABD'li iki turist Monica Pittenger ve kız kardeşi Katie, Meksika'da tatil yaparken Cabo San Lucas sahilinde dinlenirken suyun içinde parlayan garip bir şey fark etti. Yaklaştıklarında bunun yaklaşık 9 metre uzunluğunda iki kürek balığı olduğunu gördü. Derin okyanusta yaşayan bu nadir türün kıyıya bu kadar yaklaşması çevredeki tatilcileri de şaşırttı.

DERİN OKYANUSUN NADİR GÖRÜLEN CANLISI

DailyMail'in haberine göre; kürek balıkları genellikle okyanusun 900 metreden daha derininde bulunan ve "alacakaranlık bölge" olarak adlandırılan katmanda yaşıyor. Bu nedenle insanların bu türle karşılaşması oldukça nadir görülüyor.

Southern California Academy of Sciences tarafından 2018 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre, son yüz yıl içinde Kaliforniya kıyılarında yalnızca 19 kürek balığının görüldüğü veya karaya vurduğu kaydedildi.

SAHİLDE PANİK

Pittenger'ın kaydettiği görüntülerde gümüş renkli, şerit biçimindeki iki dev balığın kum üzerinde kıvrıldığı ve yeniden denize ulaşmaya çalıştığı görülüyor. Sırtlarında dalgalı kırmızı yüzgeç bulunan balıkların zorlandığını fark eden Katie Pittenger hemen suya girdi.

Telefonunu ve eşyalarını kardeşine bırakan Katie'ye çevredeki tatilciler de yardım etti. Sahilde bulunanlar iki balığı dikkatlice tekrar denize yönlendirdi. Kısa süre sonra balıklar derin sulara doğru yüzerek gözden kayboldu.

EFSANELERİ YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Japon folklorunda "deniz yılanı" ya da "kıyamet balığı" olarak bilinen kürek balıklarının sahile vurması, geçmişte büyük depremler ve tsunamilerle ilişkilendirilen bir inanışa dayanıyor.

2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Tohoku depremi ve tsunami öncesinde Japon kıyılarında çok sayıda kürek balığının karaya vurduğu rapor edilmişti. Benzer şekilde Filipinler'deki bir depremden önce ve son yıllarda Tazmanya, Hindistan ve Kaliforniya kıyılarında da bu türün görüldüğü bildirildi.

BİLİM İNSANLARI FARKLI AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Bilim insanları ise kürek balıklarının çoğunlukla hasta, yaralı ya da ölmek üzere olduklarında kıyıya yaklaştığını belirtiyor. Ancak bu olayda görülen iki balığın da belirgin bir yarası olmaması, neden sahile çıktıkları konusunda yeni soruları beraberinde getirdi.

11 metreye kadar büyüyebilen ve yaklaşık 270 kilograma ulaşabilen kürek balıkları, dünyanın en uzun kemikli balıkları arasında yer alıyor. Monica Pittenger yaşadıkları anı, "Bir bilim kurgu filminden çıkmış gibiydi. Hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar nadir olduğunu öğrenince gerçekten inanılmaz geldi. Araştırdığımıza göre aynı anda iki tane görmek milyarda bir ihtimal gibi" sözleriyle anlattı.