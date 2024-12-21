SMA Hastası Bebeğin Babası Eğlencede

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SMA hastası bebeğin babası gece kulübünde alem yaptı

Anne Hatice K.: "Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin, kumbara teslim etmeyin"

İZMİR - İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ederken, baba Umut K.'nin gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki çekti. Eşi Umut K.'nin kendisini evden kovduğunu ve Adana'da ailesinin yanında yaşadığını söyleyen Hatice K., "Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz" dedi.

Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise Valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut K.'nin gece kulüplerindeki videoları ortaya çıktı.

Umut K.'nin gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki gördü.

Anneden uyarı: "Umut K.'ye para vermeyin"

İkbal bebeğin annesi Hatice K. ise yayınladığı videolarda kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K. bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını, daha sonra da evinden kovularak Adana'da ailesinin yanında yaşamaya başladığını söyledi. Umut K.'nin elden verilen ve kumbaralardan gelen paraları harcadığını iddia eden Hatice K., "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.