SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı

BURSA - Bursa'da SMA hastası Göktuğ bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbara çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karacabey'de ailesiyle beraber yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya'da bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi. Müşteri gibi markete giren şahıs kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu. Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Bağış kumbarasının çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.