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SMA Hastası Bebeğin Bağış Kumbarası Çalındı - Son Dakika
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SMA Hastası Bebeğin Bağış Kumbarası Çalındı

Bursa'da SMA hastası Göktuğ bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbara, hırsızlık sonucu çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, markete giren bir şahıs kumbarayı alarak montunun cebine koydu. Durumu fark eden market çalışanları polise bildirdi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:46
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SMA hastası bebeğin bağış kumbarası çalındı

BURSA - Bursa'da SMA hastası Göktuğ bebek için yapılan bağışların toplandığı kumbara çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Karacabey'de ailesiyle beraber yaşayan 3 yaşındaki SMA hastası Göktuğ bebeğin tedavisi için Mudanya'da bir marketin kasasına bağış kumbarası yerleştirildi. Müşteri gibi markete giren şahıs kasaya yaklaşarak kumbarayı alıp montunun cebine koydu. Bağış kumbarasının yerinde olmadığını fark eden market çalışanları durumu polise bildirdi. Bağış kumbarasının çalınma anı markette bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

SMA Hastası Bebeğin Bağış Kumbarası Çalındı
Kaynak: İHA
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Bursa, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SMA Hastası Bebeğin Bağış Kumbarası Çalındı - Son Dakika


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