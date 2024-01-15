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Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti - Son Dakika
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Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda yaşayan bir yaşlı adam, sobadan evin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

15.01.2024 - 04:43,
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Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gecekonduda ikamet eden yaşlı bir adam, sobadan evin içine dolan dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerince dışarıya çıkarılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Köşklü Çeşme Mahallesi 527. Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan B.Y., yakacak attığı sobanın kapağını açık unuttu. Sobadan yükselen dumanlar kısa sürede gecekondunun içine doldu. Gökyüzüne yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar ise panikle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gecekonduya girerek B.Y.'yi dışarıya çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.Y., Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sobadan yükselen duman yaşlı adamı hastanelik etti - Son Dakika


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