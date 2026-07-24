Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle soruşturma başlattı.

NE SÖYLEDİ?

Soruşturmaya konu olan videoda yer alan kadının, "Çok ciddi bir problem yaşıyoruz. Benim kızım 23 yaşında, oğlum 20 yaşında ve sokakta dolaşan bir sürü çocuk, hepsi bizim çocuğumuz. Gelecekleri ellerinden alındı, eğitim hakları ellerinden alındı, özgürce yaşama hakları ellerinden alındı. Çok korkunç bir ülkede yaşıyoruz artık" gibi ifadeler kullandığı görüldü.

BAKANLIKTAN İZİN İSTENECEK

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir sokak röportajına ilişkin video içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine yönelik kullanılan ifadelerle ilgili resen inceleme başlatılmış olup, eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

TCK 301 NEDİR?

Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama suçuna ilişkin hükümleri düzenler. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını ön gören bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.