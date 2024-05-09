Vatandaşları dolandıran 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı

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Vatandaşları sosyal medya üzerinden ucuza toz şeker ve yağ satma vaadiyle dolandıran 6 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir sosyal medya platformunda piyasadan daha ucuza satılık toz şeker ve yağ satışı ilanı verip vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay, Muğla ve Erzurum illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş, yakalanan İ.S., U.U., M.A.K., M.K.S., A.C.K. ve, Y.S. isimli 6 şüpheli Eskişehir'de mahkemeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR