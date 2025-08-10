Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

İki teker tutkusu ve motosikleti ile yaptığı paylaşımlarla bilinen ünlü sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'a çarptı.
Kaza sonucunda ağır yaralanan Narin, kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı. Narin'in son olarak ise "Tedavi" notunu düşerek motorunun egzoz sesini paylaştığı görüldü.
