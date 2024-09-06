Nihal Candan'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın - Son Dakika
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Nihal Candan'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın

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Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. Nihal Candan, duruşma salonunda kardeşi Bahar'a seslenerek "İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın" dedi.

06.09.2024 11:38
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.

ENGİN POLAT'I ÖRNEK GÖSTERİP MORAL VERDİ

Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Nihal Candan, kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı. Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik'in savunmasının alınmasıyla başladı. Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, "İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın" dedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 38 müşteki, 1 müşteki sanık ve Nihal ile Bahar Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanık yer almıştı. İddianamede tutuklu Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği de aktarılmıştı. İddianamede Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun liderliğindeki şebekenin ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle dolandırdığı belirtilmişti. Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede kaydedilmişti. İddianamenin devamında "Şüphelilerin önceki tarihlerde çeşitli televizyon programlarına uzun süre katıldığı, ünlü olduktan sonra magazin programlarında da yer aldığı, sosyal medya platformunda çok sayıda takipçiye ulaşması sebebiyle günümüzde sosyal medya fenomeni ve ekran yüzü olarak tabir edilen bir sıfatının bulunduğu, dolayısıyla toplumun geniş kesimleri tarafından tanınan bir sima olduğu, bu özelliği sebebiyle de suç örgütü tarafından dolandırıcılık eylemlerine yönelik düzenlenen özel toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı" ifade edilmişti.

Nihal Candan'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın

"NİHAL TOPLANTILARA KATILIRDI, HERKES ONA SAYGI GÖSTERİYORDU"

Sanıkların örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklanmıştı. İddianamede örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Alisya Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı belirtilmişti.

Öte yandan mağdur temin etme görevlisi olan şüpheli Hacı İsrafil Sağlam iddianamede yer verilen ifadesinde örgüt toplantılarına katıldığını söyleyerek, "Toplantılara üst kademeden herkes katılıyordu. Saha elemanları ve alt kademe asla katılamazdı. Örgütün üst yönetimindeki herkes iştirak ediyordu. Toplantıların ikisinde Nihal Candan'ı gördüm. Nihal Candan örgüt lideri Onur Apaydın'ın sevgilisiydi. Diğer şahıslar Nihal Candan'a saygı gösteriyor ve mesafeli davranıyordu. Nihal Candan'ın yanında örgütün iç işleyişine ilişkin konular araba alım satım işler konuşuldu" şeklinde beyanda bulunduğu da iddianamede ifade edilmişti.

Nihal Candan'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın

NİHAL'İN 24, BAHAR'IN 44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Bahar Candan'ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle, Nihal Candan'ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası istenmişti.

Nihal Candan\'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan'dan hakim karşısına çıkan kardeşine moral: Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Abuzer Kadayıf: Birazdan çıkar oda 41 0 Yanıtla
  • Can Reno: kız ilk defa akıllı bişey konuştu 29 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu ülkede parası olana bisey olmaz 27 1 Yanıtla
    Timbakunda Kwami: bu ülkede değil,her yerde aynı kural geçer,paran varsa paşalar gibi yaşarsın,Gariban her yerde gariban. 0 0
  • Çelikk: Az Kaldı Tahliye Olur 23 0 Yanıtla
  • Erkut Köse: Önce yüksek gösterirler 20-30-40 yıl sonra tahliye 21 0 Yanıtla
  • Murat: bunların ne günahı var salın cicişleri 9 8 Yanıtla
  • Ali : Eger adalet yerini bulsun sekrim sene cikamazsiniz. 7 0 Yanıtla
  • Murat Kara: Sizlerde inşallah tahliye olursunuz devamkeeeee 0 1 Yanıtla
  • Abdullah Bayraktar: A HABER (HABER DEĞERİ SIFIR.GEREKSİZLER). 1 0 Yanıtla
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