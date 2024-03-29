Sosyal medyadaki 'para sayma' görüntülerine ilişkin iş adamı Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı
İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal'ın savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesinde, "Para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım" dediği öğrenildi.
Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde aralarında CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve CHP Meclis Üyesi Turgay Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.
"Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur"
Şimdiye kadar 13 şüphelinin ifade verdiği soruşturma çerçevesinde iş adamı Hüseyin Köksal da Savcılığa ifade verdi. Şüphelinin ifadesinde, "Üçüncü kuşak temsilcisi olduğum bir şirketin sahibiyim. Her yıl devlet tarafından incelenen, tek bir usulsüzlük bulunmayan, vergilerini ödeyen bir insanım. Ne olduğu belirsiz birinin iftirasıyla şüpheli olarak ifade vermeyi doğru bulmuyorum. Benim aile şirketim ile Fatih Keleş'in aile şirketi aynı sanayi sitesinde bulunmakta. O nedenle çok eski tanırım. Çok sık görüşmem ancak tanışıklığımız vardır. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan Murat Ongun'u genel olarak basından tanırım. Birkaç sefer de kendisiyle karşılaştığımız ve oturmuşluğumuz vardır. Benim herhangi bir siyasi partiye üyeliğim yoktur. Soruşturmaya konu para görüntüleri ile hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Ben o tarihte başlatılan kampanyaya bağışta dahi bulunmadım. Bu nedenle üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
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