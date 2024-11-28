Soyguncular, televizyon yıldızına çekiçle saldırıp mücevher dükkanını soydu

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Ünlü televizyon programları "Dickinson's Real Deal" ve "Posh Pawn"da yer alan ITV yıldızı Ian Towning'in kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygun anının şok edici görüntüleri ortaya çıktı.

Mart ayında gerçekleşen olayda, soyguncular James Dixon ve Thomas Loring, Towning ve güvenlik görevlisi Mark Simmons'a vahşice saldırdı. Görüntülerde, iki saldırganın ellerinde çekiçlerle dükkana girdikleri ve Towning'e çekiçle vurarak yere düşürdükleri görülüyor.

Londra'nın Chelsea bölgesindeki antika dükkanında yaşanan olaydan sonra Towning, sekiz aydır kendini güvende hissetmediğini belirtti. Saldırganlar, cam vitrinleri kırarak binlerce sterlin değerinde mücevher ve antika eşya çaldı.

42 yaşındaki Dixon ve 41 yaşındaki Loring, bu yıl Londra ve çevresinde gerçekleştirdikleri bir dizi şiddet içeren soygun ve hırsızlıktan suçlu bulundu. Towning, saldırının hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini şöyle anlattı: "Bu olay beni mahvetti. O günden beri düzgün uyuyamıyorum ve sürekli gerginim. Artık sokakta yürümeye bile çekiniyorum."

Uçan Tim dedektifleri, Dixon'ı "her an patlamaya hazır bir bomba" olarak tanımladı. Tutuklu bulunan ikili, yeni yılda cezalarını alacak. Soruşturmayı yürüten ekip, ikilinin daha önce de benzer suçlardan hüküm giydiğini ve aynı hapishanede kaldıklarını belirtti.

Saldırganlar, son olarak Güneydoğu Londra'da bir postane çalışanından 8,745 sterlin çaldıktan sonra yakalandı. Dixon, çaldığı parayla lüks markaların mağazalarında alışveriş yaparken göz altına alındı. Dedektifler, ikilinin organize suç örgütü üyesi olduğunu ve geçmişte de birlikte suç işlediklerini açıkladı.