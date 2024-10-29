Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı

Geniş Video İzle

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından, spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atarak burnunu kıran ve gözaltınan alınan siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'ın şoförü Sezgin Gülnar, 'spor alanında kasten yaralama' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

29.10.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından spor muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar tutuklandı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Kaplan'ın röntgeni çekilirken, burnuna darbe aldığı ve yanağında açılma da olduğu bildirildi. Polis, Kaplan'a saldıran kişinin Sezgin Gülnar olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet kapsamında adli işlem başlatıldı. Gülnar, bugün adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Sezgin Gülnar'ın tutuklanmasına karar verildi. Beşiktaşlı Avukatlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mevzuata aykırı şekilde verilen tutuklama kararı ölçüsüz ve ağırdır. Bu kapsamda gerekli hukuki adımların atılması ve itiraz süreci de tarafımızca yakından takip edilecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, dün gece saat 23.10 sıralarında Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Rams Park stadı önünde meydana gelmişti. Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ın, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, Galatasaraylı futbolcuların takibini yapan spor muhabiri Emre Kaplan'a bir şahıs tarafından yumruklu saldırı düzenlenmiş, saldırı sonrası yüzünde kanama olduğu görülen Kaplan, aldığı darbe sonrası ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı
Kaynak: İHA

Emre Kaplan, Galatasaray, Hasan Arat, Beşiktaş, istanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Didier Drogba:
    fbjk beka sorunudur acilen kapatılmalı 334 103 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    SON DAKİKA HABER SENİN KADAR YANLI HABER YAPAN BİR MECRA YOK BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR ALTINDA KALIRSINIZ . 104 242 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferatı nehoplattık beee :D:D:D:D Cumhuriyet'in yüz akı Galatasaray kazandı! Yine penaltımız verilmedi salıncakspormaçında! Şikeyle kötülükle şampiyon olmaya çalışan tek salıncakta kucak kucağa olanlar başaramayacak! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 234 41 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    BJK BAŞKANININ ŞÖFÖRÜ EZİKTAŞLILIK DURUŞUNU GÖSTERDİ. 155 60 Yanıtla
  • Türk:
    Geçmiş olsun spor medyası! Diğerleri dürüstlükle zirveye ulaşamadıkları için birleşip Cumhuriyet'in yüz akı Galatasaray'ı engellemeye çalışıyorlar! İtler ürür, kervan yürür demiş ATAlarımız: "Doğru yolda yürüyenleri aşağılık kimselerin saldırısı engelleyemez". Şikeyle kötülükle başarı elde etmeye çalışan tek salıncakta kucak kucağa olanlar başaramayacak! İyilikle, alın akıyla, bilek hakkıyla yine "CİMBOM ŞAMPİYON" olacak ALLAH'ın izniyle! 166 21 Yanıtla
  • Ömer Sancar:
    eline sağlık kardeşim 53 133 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    konuşmayı bilmeyen kaba kuvvet kullanır 147 30 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ÇOK YÜREKLİSİN YA SON DAKİKA BEŞİKTAŞIN HAKKINI YENDİĞİNİDE YAZSANA İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALAYINIZ TRAŞSINIZ 41 96 Yanıtla
  • Didier Drogba:
    memiktas havlıyor 94 29 Yanıtla
  • Ali Arat:
    hadi bakalim biraz kuslari kafese koysunlar. nasssss yuru bir daha birine vururken iki kere dusun eny kus 75 26 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:40:21. #1.12#
SON DAKİKA: Derbiden sonra muhabirin burnunu kıran Sezgin Gülnar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.