Starbucks bardağı nedeniyle işi sonlanan spiker Meltem Günay: Bardağı orada unuttum, hepsi bu

Haber bültenini sunarken masasındaki Starbucks bardağı tepki çeken TGRT Haber spikeri Meltem Günay ve yönetmenin işine son verilmişti. Yaşanan olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken işine son verilen spiker Meltem Günay sessizliğini bozdu. Yaşanan talihsizlikten ötürü gönlü kırılan insanlardan özür dilediğini belirten Günay, "Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu" dedi.

İŞİNE SON VERİLEN MELTEM GÜNAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

TGRT Haber ekranlarına Starbucks bardağı ile çıktığı için işine son verilen Meltem Günay, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. X hesabı üzerinden yazılı bir açıklama paylaşan Günay, "Bir de benden dinleyin!" diyerek üzgün olduğunu ifade etti.

"BÖYLE BİR HATA NASIL YAPTIM?"

İşte Günay'ın yaptığı o yazılı açıklama: "Anlık bir hatayla ekran önünde yaşadığım talihsiz olay nedeniyle gönlü kırılan insanlardan samimiyetle ÖZÜR DİLERİM. Çok üzgünüm… Yazılanları sabırla ve elimden geldiği kadar soğukkanlılığımı koruyarak okudum. Derin bir nefes aldım ve şimdi cevap veriyorum.

"YAYINLARIMI TAKİP EDENLER BİLİR, ZULMÜN HEP KARŞISINDA DURDUM"

Ben 27 yılını bu işi yaparak geçiren ve bir gün dahi devletimin, milletimin vicdanını yaralayacak tek bir söz sarf etmemiş bir insanım. Devletimin, milletimin hassasiyetleri hep önceliğim oldu. Yayınlarımı gerçekten takip edenler bilir; zulmün hep karşısında durdum. 27 yıllık meslek hayatımın son 14 yılını TGRT haber çatısı altında geçirdim ve kurumuma ne ekran önünde ne de dışında olumsuz tek bir laf ettirmedim. Peki böyle bir hatayı nasıl yaptım?

"BARDAĞI ORADA UNUTTUM, HEPSİ BU"

Bu soru sizler kadar benim yakın çevremin de sorduğu bir soru. Haklısınız meslek hayatı boyunca yaralayıcı, incitici, yayın ilkelerine aykırı tek bir söz, tek bir hareket yapmamış bir insan bu hatayı nasıl yapar? Vereceğim en samimi cevap; insanım. Bardağı orada unuttum. Hepsi bu."