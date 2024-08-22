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Suda köşe kapmaca: O kaçtı, ekipler kovaladı

Boğaçayı'na atlayan genç kadını ikna etmek kolay olmadı

Deniz atık toplama aracıyla kurtarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'da bunalıma giren bir kadın Boğaçayı köprüsünden akarsuya atladı. Su yüzeyinde bulunan kadın, 'Mavi Yengeç' adlı su yüzeyindeki atıkları toplama deniz aracıyla uzun süren uğraş sonucu kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Boğaçayı köprüsü üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın köprüden kendisini atarak intihara kalkıştı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle ayrılma aşamasında olan Azerbaycan uyruklu Kabatur B., yakınlarını arayarak intihar edeceğini söyledi. Yakınlarının haber vermesi üzerine Boğaçayı'na gelen eşini gören kadın bir anda kendisini köprü korkuluklarından suya bıraktı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O kaçtı, ekipler peşinden gitti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Boğaçayı'nın orta kısmında su yüzeyinde bulunan kadını çıkarmak için kurtarma botu istedi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarma botu hazırlanırken bir itfaiye eri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait "Mavi Yengeç" olarak adlandırılan su yüzeyindeki atıkları toplama aracı ile kadının bulunduğu noktaya doğru hareket etti. İtfaiye ekiplerinin kurtarma botunu hazırladığını ve kendisine doğru hareket eden Yengeç'i gören kadın, bulunduğu noktadan uzaklaşmaya başladı. Kadının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ile kadın arasında bu kez de köşe kapmaca yaşandı.

İkna etmek kolay olmadı

Kurtarılmak istemediğini belirten ve ekiplerden kaçan kadın bir süre sonra Yengeç'e binerek kıyıya çıkartıldı. Bu sırada diğer kıyıda bulunan eşi ise yaşananlara isyan etti. Genç adam polis ekiplerine, Kabatur B'nin ailesinin kaçak göçmen olduğunu ve yakın zamanda başka birisi tarafından ihbar edildiklerini ve bundan kendisini sorumlu tuttuğunu belirtti. Ekiplere yaşananları anlatan Kabatur B'nin eşi, "Burada ağacın altında bekliyordu. Konuşmak istedim. 112'yi arayınca attı bir anda kendisini suya. Ailesini kaçak olduğunu bir başkası ihbar etmiş ama bundan beni sorumlu tutuyordu. Ben niye şikayet edeyim" dedi.

Sudan çıkartılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kadın ve eşi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.