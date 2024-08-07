Son anları kamerada! Sulama kanalına düşen küçük çocuğu kurtaran adam kendi canından oldu - Son Dakika
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Son anları kamerada! Sulama kanalına düşen küçük çocuğu kurtaran adam kendi canından oldu

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Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bağrıaçık'ın suya düşen çocuğu kurtarmadan önceki son anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

07.08.2024 21:40
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Eskişehir'de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki çocuğu kurtardıktan sonra kendisi boğularak ölen 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık'ın son anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KURTARAN ADAM AKINTIDA KAYBOLDU

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta meydana gelen olayda, 9 yaşında İ.M.E. sulama kanalına düştü. Çocuğun düştüğünü gören 56 yaşındaki İrfan Bağrıaçık, yardım etmek amacıyla suya atladı. Çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan İrfan Bağrıaçık, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı... Ölmeden önceki son anları kamerada
İrfan Bağrıaçık

CANSIZ BEDENİ SAATLER SONRA BULUNDU

Suda kaybolan İrfan Bağrıaçık'ın bulunması amacıyla bölgeye gelen AFAD, AKUT, DAK, OBAK, İz Arama Kurtarma ve itfaiye ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sulama kanalına giren dalgıçların ve botların 3 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda, İrfan Bağrıaçık'ın cansız bedeni suya girdiği yerden yaklaşık 500 metre ilerde bulundu.

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı... Ölmeden önceki son anları kamerada

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Arama kurtarma ekipleri tarafından sulama kanalından çıkartılan İrfan Bağrıaçık'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Bağrıaçık'ın akıntıya kapılmadan önce sudan çıkarttığı 9 yaşındaki İ.M.E.'nin Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sulama kanalına düşen çocuğu kurtardı, kendi kurtulamadı... Ölmeden önceki son anları kamerada

SON ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler bölgede geniş güvenlik tedbiri alırken, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar gelişmeleri yakından takip etti. Öte yandan, İrfan Bağrıaçık'ın suya düşen çocuğu kurtarmadan önceki son anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son anları kamerada! Sulama kanalına düşen küçük çocuğu kurtaran adam kendi canından oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Son anları kamerada! Sulama kanalına düşen küçük çocuğu kurtaran adam kendi canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bedirhan Aslan: Allah rahmet eylesin “bir canı kurtaran bütün canları kurtarmış gibidir”rabbim şehadetini kabul etsin 177 3 Yanıtla
  • Ali boz: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun 129 0 Yanıtla
  • Nilay McPeake: Bir cocugu kurtarirken olmus, cennetlik. Allah rahmet eylesin 113 2 Yanıtla
  • Diyar Bekir: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 113 0 Yanıtla
  • Taner Koç: Allah gani gani rahmet eylesin geride kalanlarına sabır versin 34 0 Yanıtla

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