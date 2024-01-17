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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu. Terzihöyük mahallesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden askerler, durumu bildirdi. Sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi ve kimliği belirlenmek için çalışmalar yapılacak.

17.01.2024 - 21:06,  Güncelleme: 21:10
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Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Olay, Reyhanlı ilçesinde meydana geldi. Terzihöyük mahallesinde sulama kanalında bir şahıs olduğunu fark eden bölgede görevli askerler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kimliği belirlenemeyen şahsın cansız bedeni Hatay Büyükşehir Belediyesi sualtı arama ve kurtarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınarak sudan çıkarıldı. Sulama kanalında çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildi. Şahsın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Üzerinden herhangi bir belge çıkmayan şahsın kimliği yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek.

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA
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