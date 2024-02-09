Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu - Son Dakika
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Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

Sultanahmet'te meydana gelen tramvay kazasında bir yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

09.02.2024 15:13
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İstanbul'un turistik bölgelerinden biri olan Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Seferler geçici olarak durduruldu. İstanbul'da son 24 saatte 2. tramvay kazasının yaşanması dikkatlerden kaçmadı

İTFAİYE EKİPLERİ YARALIYI SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI

Bir yaya, bilinmeyen nedenle tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedye yardımıyla ambulansa taşınan yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve seferler geçici olarak durduruldu. Onlarca vatandaş meraklı gözlerle olan biteni izledi.

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

24 SAATTE 2. TRAMVAY KAZASI

8 Şubatta ise Kadıköy'de 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen 64 yaşındaki İlgün Çölege bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Torunu ise hafif yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

TRAMVAY YOLLARI NE KADAR GÜVENLİ?

24 saatte yaşanan 2 tramvay kazasında can kaybı meydana gelirken, şehir içindeki tramvay yollarının yaya güvenliği için oluşturduğu riskler vatandaşı endişelendirdi.

Sultanahmet\'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alex Francis Burchard: Araçlar binlerce insanlar katlediyor kimse umrunda değil, tramvay bir iki kaza olunca, 'tramvay yolları ne kadar güvenli' demek saçma geliyor. Tramvaylar şahsi araçlardan inanılmaz daha güvenli. O net. 4 0 Yanıtla

Sultanahmet, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu - Son Dakika


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