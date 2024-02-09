Sultanahmet\'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

İstanbul'un turistik bölgelerinden biri olan Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Seferler geçici olarak durduruldu. İstanbul'da son 24 saatte 2. tramvay kazasının yaşanması dikkatlerden kaçmadı
Bir yaya, bilinmeyen nedenle tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sedye yardımıyla ambulansa taşınan yaralı tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve seferler geçici olarak durduruldu. Onlarca vatandaş meraklı gözlerle olan biteni izledi.
8 Şubatta ise Kadıköy'de 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen 64 yaşındaki İlgün Çölege bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Torunu ise hafif yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
24 saatte yaşanan 2 tramvay kazasında can kaybı meydana gelirken, şehir içindeki tramvay yollarının yaya güvenliği için oluşturduğu riskler vatandaşı endişelendirdi.
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Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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