Sultangazi'de internet kafeye silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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Sultangazi'de internet kafeye silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı

Sultangazi\'de internet kafeye silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, internet kafenin camlarına silahla ateş açtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi tarafından internet kafenin camlarına silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafede maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi V Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi internet kafenin camlarına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, internet kafede ve çevresinde inceleme yaptı. Saldırıda iş yerinin camlarında maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, İstanbul, Saldırı, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de internet kafeye silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de internet kafeye silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
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