Sultangazi'de İsmail İçin Helallik Alındı - Son Dakika
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Sultangazi'de İsmail İçin Helallik Alındı

Cinsel istismar şüphelisi, 14 yaşındaki İsmail'i vurdu. Çocuk için helallik alındı.

06.12.2024 17:58
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Sultangazi'de cinsel istismar şüphelisinin kafasından silahla vurduğu çocuk için helallik alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisi, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyon esnasında kaçırdığı 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ın kafasına silahla ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk için Sultangazi'deki evinin önünde komşularından helallik alındı.

Olay, 1 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 670. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5'inci katında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'de iki çocuğu arabaya alıp kaçıran M.Ö. isimli şüpheli, Esenyurt'a seyir halindeyken Y.K.O. isimli çocuk arabanın durmasını fırsat bilerek kaçmıştı. Polis karakoluna giden çocuk, durumu polis ekiplerine bildirmişti. İhbar üzerine şüphelinin evini tespit eden asayiş ekipleri eve baskın yapmıştı. Yapılan baskında şüpheli M.Ö. (22), polise ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu asayiş şubede görevli polis memuru N.Y. karnından yaralanmıştı. Polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edilmişti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelinin bulunduğu eve operasyon yapmıştı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.Ö.'nün önce adreste tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım isimli çocuğu kafasından vurduğu, ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş ettiği öğrenilmişti.

Talihsiz çocuk için evinin önünde son yolculuğuna uğrulandı

Polis memuru, şüpheli ve talihsiz çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Ağır yaralı İsmail Selim Yıldırım, önceki gün hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz çocuk, Sultangazi'deki evinin önüne getirildi. Komşularından helallik alınan çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de İsmail İçin Helallik Alındı - Son Dakika

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