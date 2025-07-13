Sultangazi'de U Dönüşü Kazası - Son Dakika
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Sultangazi'de U Dönüşü Kazası

Sultangazi\'de U Dönüşü Kazası
13.07.2025 17:06
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Sultangazi'de bir araç, yasak kısımdan U dönüşü yaparak başka bir araca çarptı; 2 yaralı.

Sultangazi'de, hafif ticari araç sürücüsünün yasak olmasına rağmen U dönüşü yaparak otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.00 sularında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MHU 823 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek U dönüşü yasak olan bir noktada manevra yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CMU 871 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan hafif ticari araca duramayarak çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak devrildi ve yan yattı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, devrilen otomobildeki yaralıların yardımına koşarken, durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza nedeniyle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. O anların güvenlik kamerasına anbean yansırken, polis ekipleri görüntüleri tek tek inceledi. Kazanın kesin nedenini ve kusur durumunun ise yürütülen çalışmalar sonucu belirleneceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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