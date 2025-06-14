Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: "Hak Eden Kazansın" - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: "Hak Eden Kazansın"

Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: "Hak Eden Kazansın"
14.06.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025 finalinde Adem Kılıçcı şampiyon olurken, eski yarışmacılar Nefise Karatay, Serenay Aktaş ve Pınar Saka Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Yarışma anılarını paylaşan üç isim de duygusal anlar yaşarken, finalistlere dair görüşlerini ve favorilerini samimi sözlerle dile getirdi.

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor'da 2025 All Star sezonunun finali büyük bir heyecanla tamamlandı. İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenen final gecesinde, Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Zorlu parkurda rakibine karşı 3-0'lık bir üstünlük kuran Kılıçcı, büyük kupayı ikinci kez kaldırarak Survivor tarihine adını bir kez daha yazdırdı.

Final gecesine yalnızca yarışmacılar değil, geçmiş sezonlardan tanıdık isimler de katıldı. Eski yarışmacılar Nefise Karatay, Serenay Aktaş ve Pınar Saka, Haberler.com'a özel röportajlar vererek geceye dair duygularını ve finalistlere dair düşüncelerini paylaştılar.

NEFİSE KARATAY: "ŞURADA KOŞMAK İSTERDİM"

İki sezon Survivor'da yarışan ve performansıyla hafızalara kazınan Nefise Karatay, final gecesinde duygusal anlar yaşadı. Anılarını tazeleyen Karatay, izleyici olarak orada bulunmanın kendisi için büyük bir duygu yükü taşıdığını söyledi:

"Şu an buraya geldiğim için çok duygusalım açıkçası. Anılarım canlandı. Şurada koşmak isterdim. Yapacak bir şey yok artık."Finalistlerle ilgili düşüncelerini ise şöyle paylaştı:

"İkisi de çok iyi yarışmacılar. Gönlümden Batuhan geçiyor ama Adem'i de çok beğeniyorum. Hangisi kazanırsa onun adına mutlu olurum. Survivor beni çok olgunlaştırdı. İyi ki yaşamışım."

Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: 'Hak Eden Kazansın'

SERENAY AKTAŞ: "BATUHAN ARTIK RAHAT BİR UYKU ÇEKSİN"

Eski Survivor yarışmacısı, oyuncu ve sporcu Serenay Aktaş, geceyi "hepimiz için çok heyecanlı" diye tanımladı. İki finalist için de büyük saygı duyduğunu belirten Aktaş, Batuhan'ın dört sezondur yarıştığına dikkat çekti:

"İki isim de bence gerçekten hak ediyor. Sadece Adem iki kez şampiyon oldu galiba, Batuhan ise henüz olamadı. Son beş senede dört kez yarıştı. Artık onun da rahat bir uyku çekmesini istiyorum."Duygularını paylaşan Aktaş, yarışmanın ruhunu ve rekabetin gücünü bir kez daha izlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: 'Hak Eden Kazansın'
Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: 'Hak Eden Kazansın'

PINAR SAKA: "BATUHAN'I İNSAN OLARAK DAHA ÇOK SEVİYORUM AMA ADEM'İN KAZANMASI DAHA ADİL OLUR"

Milli atlet kimliğiyle Survivor'da yarışmış olan Pınar Saka, final gecesini "keyifli ama artık programı kapattığımız bir akşam" olarak tanımladı. Yarışmanın son etabında Batuhan'ın daha isabetli atışlar yaptığını söylese de gönlünün Adem'den yana olduğunu belirtti:

"Batuhan'ı insan olarak daha çok seviyorum ama Adem'in kazanması daha adil olurdu."Geçmiş sezon deneyimlerine dair de konuşan Saka, sakatlıklar ve zorluklarla dolu bir süreci "kör topal 4 ayı devirdim" sözleriyle özetledi.

FİNALE GİDEN YOL, ANILARLA DOLU BİR GECEDE SONUÇLANDI

Adem Kılıçcı'nın ikinci kez şampiyonluk yaşadığı Survivor All Star 2025 finali, hem rekabetin hem de geçmişin bir arada yaşandığı özel bir geceye sahne oldu. Yarışma boyunca hem fiziksel sınırlarını zorlayan hem de duygusal bağlar kuran yarışmacılar, yıllar sonra dahi bu süreci unutamadıklarını ifade etti.

Nefise Karatay, Serenay Aktaş, Acun Ilıcalı, Adem Kılıççı, Pınar Saka, 3-sayfa, Yaşam, TV, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: 'Hak Eden Kazansın' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansel Elçin’den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum
Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap Okulu basıp öğretmeni tüfekle katletti, caniden pişkin cevap
Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı Rüştü ve Işıl Reçber, 28 yıllık evliliklerini duygusal bir mesajla kutladı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
AK Parti Manisa için kararını verdi Seçimde aday çıkarmayacak AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak
İsrail’in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İsrail’in İran’ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
Fenerbahçe’den Manchester City’nin yıldızına resmi teklif Fenerbahçe'den Manchester City'nin yıldızına resmi teklif
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

11:59
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
11:57
İsrail, Tebriz’e yeni bir saldırı başlattı Bölgeden dumanlar yükseliyor
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
15:31
Liverpool’dan 136 milyon euroluk rekor transfer
Liverpool'dan 136 milyon euroluk rekor transfer
14:37
İsrail, Ürdün Vadisi’ne bir tümen asker konuşlandırıyor
İsrail, Ürdün Vadisi'ne bir tümen asker konuşlandırıyor
14:36
İran’dan kaçış Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
İran'dan kaçış! Türk vatandaşları şafak vakti sınır kapısına koştu
14:36
İlk temas kuruldu İşte Galatasaray’ın yeni Muslera’sı
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
14:34
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
Pegasus 3 ülkeye uçuşlarını durdurdu
14:31
Kimsenin anlam veremediği takas BMW marka lüks otomobilini verip...
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
14:19
İsrail: İran’a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
14:14
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
Sıcak havadan bunalan Yasemin Kay Allen, gece yarısı denize girdi
14:12
Festivalde pes dedirten oyun Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
Festivalde pes dedirten oyun! Etiketi kaldıran ekipler şoke oldu
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in İran saldırısına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
14:05
İsrail baş hahamları’ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 12:48:59. #7.13#
SON DAKİKA: Survivor Finalinde Eski Yarışmacılardan Duygusal Açıklamalar: "Hak Eden Kazansın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.