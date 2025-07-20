Süveyda'da Çatışmalar: 1120 Ölü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı grupları arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 120'ye yükseldiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 120'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca hayatını kaybedenlerden 427'sinin Dürzi silahları gruplarına bağlı üyeler olduğu, 298'inin ise Dürzi sivil olduğu aktarıldı. Gözlemevinin raporunda aynı zamanda Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden 354 kişinin ve 3'ü sivil 21 Bedevi'nin hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarda ise güvenlik kuvvetlerine bağlı 15 kişinin daha öldürüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, 13 Temmuz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak 16 Temmuz çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeniden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle aynı gün ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar 17 Temmuz perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da dün kapsamlı ateşkes ilan etmişti. - SÜVEYDA