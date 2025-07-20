Süveyda'da Çatışmalar: 1120 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Süveyda'da Çatışmalar: 1120 Ölü

20.07.2025 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süveyda'daki Dürzi ve Bedevi gruplar arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 1120'ye yükseldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentinde 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı grupları arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 120'ye yükseldiği belirtildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, 13 Temmuz Pazar sabahından bu yana Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının bin 120'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca hayatını kaybedenlerden 427'sinin Dürzi silahları gruplarına bağlı üyeler olduğu, 298'inin ise Dürzi sivil olduğu aktarıldı. Gözlemevinin raporunda aynı zamanda Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerinden 354 kişinin ve 3'ü sivil 21 Bedevi'nin hayatını kaybettiği vurgulandı. Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarda ise güvenlik kuvvetlerine bağlı 15 kişinin daha öldürüldüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, 13 Temmuz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak 16 Temmuz çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeniden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle aynı gün ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar 17 Temmuz perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da dün kapsamlı ateşkes ilan etmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Çatışmalar: 1120 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Hayranının Acun Ilıcalı’ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi... Hayranının Acun Ilıcalı'ya seslenişi bomba: Tayyip Erdoğan gibi...
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü 12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Yurt dışından gelen ürünler takipte Bakanlık harekete geçti Yurt dışından gelen ürünler takipte! Bakanlık harekete geçti
Aynı uçakta gelecekler Süper Lig devinden çifte transfer Aynı uçakta gelecekler! Süper Lig devinden çifte transfer
Süveyda’da ateşkese uyan yok Bölgeden gelen görüntüler vahim Süveyda'da ateşkese uyan yok! Bölgeden gelen görüntüler vahim
Balayından dönen Kadir Ezildi’den hamam paylaşımı Balayından dönen Kadir Ezildi'den hamam paylaşımı
Fenerbahçe’nin Hakan’a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Hakan'a yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı
Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda’dan haber var Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var
“Ekmeğimi aldın“ dedi, baltayla öldürdü "Ekmeğimi aldın" dedi, baltayla öldürdü

21:19
Beylikdüzü’ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü 1 kişi yaralandı
Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde asma tavan çöktü! 1 kişi yaralandı
21:03
Beyaz Saray’dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
Beyaz Saray'dan Netanyahu yorumu: Deli gibi davranıyor, sürekli her şeyi bombalıyor
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
17:36
Süveyda’da İnsani Yardım Krizi
Süveyda'da İnsani Yardım Krizi
14:51
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı
14:50
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı mı oluyor?
14:47
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayesini anlattı
14:43
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza
Erkek basketbolunda tarihe geçen imza
14:42
YKS çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan öğrenci Türkiye 10 bin 840’ıncısı oldu
YKS çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan öğrenci Türkiye 10 bin 840'ıncısı oldu
14:28
Erik Ten Hag yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı
Erik Ten Hag yeni takımıyla çıktığı ilk maçta bozguna uğradı
14:28
Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir’in sınav sonucu belli oldu İşte tutturduğu bölüm
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'in sınav sonucu belli oldu! İşte tutturduğu bölüm
14:15
14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp darbettiler
14 yaşındaki çocuğu zorla çalıştırıp darbettiler
14:03
Mourinho dünyaca ünlü yıldızı aradı: Fener’e gel
Mourinho dünyaca ünlü yıldızı aradı: Fener'e gel
13:50
“Ekmeğimi aldın“ dedi, baltayla öldürdü
"Ekmeğimi aldın" dedi, baltayla öldürdü
13:49
Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda’dan haber var
Kıyafetleri odunlukta bulunan 14 yaşındaki Rojda'dan haber var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 23:25:36. #7.11#
SON DAKİKA: Süveyda'da Çatışmalar: 1120 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.