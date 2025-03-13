"Tacize uğradım" diyen Ayşegül Selik\'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Ailesi tarafından günlerdir aranan 18 yaşındaki Ayşegül Selik, 19 yaşındaki bir gençle kaçtığı ortaya çıktıktan sonra programa telefonla bağlanarak herkesi şoke eden bir itirafta bulundu.

"BABAM BANA YILLARDIR TACİZDE BULUNUYORDU"

Canlı yayında konuşan genç kız, "Kendi isteğimle kaçtım. Çünkü babam bana yıllardır tacizde bulunuyordu" diyerek ciddi bir suçlamada bulundu. Stüdyodakiler ve izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşarken, olay sosyal medyada da geniş yankı buldu. Ayşegül'ün iddialarının ardından program ekibi konuyu araştırmaya başlarken, kamuoyunda genç kızın korunması gerektiğine dair yorumlar yapıldı.

"BABAMA İFTİRA ATTIM"

Olayın yankıları sürerken, Ayşegül Selik bugün bir kez daha yayına bağlanarak önceki açıklamalarının aksine, "Evden kaçmak için babama iftira attım" diyerek büyük bir çelişkiye düştü.