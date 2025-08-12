Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı - Son Dakika
Tahliye çalışmasına katılan ekip alevlerin arasından son anda kurtarıldı

12.08.2025 00:34
Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneği (USSOD) Başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki ekip, Güzelyalı köyündeki orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı. Alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların ve hayvanların tahliyesi için çalışırken alevlerin yolunu kapatması ile mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekip, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli tarafından TOMA ile kurtarıldı.

Çanakkale merkezli Uluslararası Sosyal Sorumluluk Derneğinin (USSOD) Başkanı Mücteba Bektaş liderliğindeki 5 kişilik ekip, Güzelyalı köyünde devam eden orman yangınını söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldı.

TAHLİYE ÇALIŞMASINA KATILAN EKİP ALEVLERİN ARASINDA KALDI

İhbar üzerine köyde alevlerin yaklaştığı bir siteye ulaşan ekip, vatandaşların tahliyesi için evleri gezmeye başladı. Bir sitedeki 2 vatandaşın tahliyesini gerçekleştiren USSOD ekibi, küçükbaş hayvanlarla beraber köpekleri de bölgeden uzaklaştırmak isterken alevlerin sitenin yolunu kapatması ile bölgede mahsur kaldı.

TOMA'LARLA KURTARILDILAR

Alev çemberinin arasında kalan ekip, güvenli bölge arayışına başladı. Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kalan ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile kurtardı. Bulundukları alandan çıkarılan USSOD ekibinin üyeleri büyük tehlike atlattı.

"ÇEMBER ALEV TOPUNA DÖNDÜ"

Güzelyalı köyünde tahliye için çalışma yaptıklarını, alevlerin yolu kapatması nedeniyle bulundukları siteden çıkamadıklarını kaydeden USSOD Başkanı Mücteba Bektaş, yaşananları şu şekilde anlattı: "2 kişinin tahliyesini sağladık. Onları gönderdik. Gönderirken de orada ağaca bağlı hayvanları gördük. Keçiler, köpekler vardı. İnsanlar can havliyle uzaklaşırken hayvanların iplerini çözememişler. Kapının önünde köpekler vardı. Onları aldık. Tam çıkıyorduk. O sırada sitenin girdiğimiz yolu komple alev topu olmuştu. Daha sonra rüzgar şiddetlenince bulunduğumuz alan çember olarak alev topuna döndü."

"5 DAKİKA GEÇ KALINSAYDI ÖLÜM HABERİMİZİ ALIRLARDI"

Alevlerin neden olduğu sıcak ve duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını dile getiren Bektaş, "Yaklaşık 1,5 saat boyunca mahsur kaldık. En son Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ekipleri TOMA'larla beraber girip bizi aldılar. 5 dakika daha geç kalınsaydı, Allah muhafaza ölüm haberimizi alırlardı. Tahliye sırasında kaplumbağa da vardı. Onların hepsini aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güzelyalı, Çanakkale, TSK, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
