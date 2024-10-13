Takla atan otomobilde 4 yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Tokat istikametine seyir halinden olan Mesut A. iradesinde olan 19 AZ 024 plakalı otomobil Değirmendere Kavşağı yakınlarında kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil tarlaya uçtu. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Dursun A. (73), Fatma Y. ve Keziban Y. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.