Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu

Konya'da bir taksici, müşteri gibi bindiği takside silahlı gasp girişiminde bulunan saldırgana biber gazı ile müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SÜREKLİ TAKSİDEN İNİP GERİ BİNDİ

Olay, geçtiğimiz perşembe akşamı merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Kurt idaresindeki ticari taksiye müşteri gibi binen kimliği belirsiz bir kişi merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Şoför koltuğunun yanına oturarak yolculuğa başlayan şahıs, yol boyunca birkaç kez araçtan inip yeniden binmek isteyerek şüpheli tavırlarda bulundu.

TAKSİCİ SİLAHLI GASPTAN BİBER GAZIYLA KURTULDU

Taksici Veli Kurt, şahsın bu davranışlarından şüphelenince dikkatini artırdı. Son kez araçtan inip tekrar binen şahıs bu kez arka koltuğa geçti. Şüpheleri iyice artan Kurt, onu ön koltuğa çağırdı. O sırada araçtan inen şüpheli bir anda silahını çıkardı ve taksiciyi tehdit etmeye çalıştı. Taksici Veli Kurt ise yanında bulundurduğu biber gazını kullanarak saldırgana müdahale etti. Biber gazından etkilenen saldırgan taksiden hızla uzaklaşarak olay yerinden kaçtı.

GASP GİRİŞİMİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Gasp girişimi sırasında yaşanan tüm anlar taksideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, gasp girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.