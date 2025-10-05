Taksim'de Kadınların Adamla Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Taksim'de Kadınların Adamla Kavgası

Haberin Videosunu İzleyin
Taksim\'de Kadınların Adamla Kavgası
05.10.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Taksim\'de Kadınların Adamla Kavgası
Haber Videosu

İstiklal Caddesi'nde 2 kadın, laf atan adama saldırdı; başka bir kavga kemerle gerçekleşti.

Taksim İstiklal Caddesi'nde gece saatlerinde yürüyen 2 kadın iddiaya göre kendilerine laf atan adama saldırdı. Caddedeki başka bir olayda ise bir kişi, tartıştığı kişiye belinden çıkardığı kemerle vurup tekme attı. Vatandaşların araya girmesiyle sona eren kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İKİ KADIN LAF ATAN ADAMA SALDIRDI

İlk olay, 14 Eylül'de gece saatlerinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen bir kişi, yürüyen iki kadına laf attı. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında iki kadın adama saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

KEMERLE VURUP TEKME ATTI

İkinci olay ise, 30 Eylül'de akşam saatlerinde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında taraflardan biri belinden kemerini çıkardı. Daha sonra da cadde ortasında tartıştığı kişiye kemerle vurdu; ardından da tekme attı. Caddedeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Taksim, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taksim'de Kadınların Adamla Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Trump’ın Hamas’a yanıtı Netayahu’yu şaşkına çevirdi Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor Orduya Gazze talimatı İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya’da korkutan bir deprem daha Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya'da korkutan bir deprem daha
Bariyer otomobile ok gibi saplandı Bariyer otomobile ok gibi saplandı
“Sokaklarda ölmek istemiyorum“ diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti "Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti

11:38
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas’ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
11:33
100’ün üzerinde markaya üretim yapıyordu Türkiye’nin tekstil devi resmen iflas etti
100'ün üzerinde markaya üretim yapıyordu! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti
11:30
Ünlü oyuncu için Interpol devrede Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
10:58
Bakan Yerlikaya duyurdu 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye’ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ülkeden 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
10:56
Türkiye’nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
10:51
Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonra ilk seçim Binler sandık başına gidiyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor
10:35
Sadettin Saran’ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
10:06
Özel: İmamoğlu’nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
Özel: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 12:26:06. #7.13#
SON DAKİKA: Taksim'de Kadınların Adamla Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.