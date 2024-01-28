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Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı

"Dilber" akımına uyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansını paylaştı. Tepkiler sonrası paylaşımını silen Özcan, "Ben klasik bir siyasetçi değilim. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu sapıkça bir yöne eviriyorlar. Bunu yapanlar boş adamlar." dedi.

28.01.2024 - 21:52,  Güncelleme: 21:58
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından, İnci Taneleri dizisinde yer alan meşhur "Dilber" sahnesini paylaştı. Özcan paylaştığı videoya, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz." notunu düştü. Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen ve bir açıklama yayınlayan Özcan, "Türkiye'de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu'nun ne güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu sapıkça bir yöne eviriyorlar." dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Özcan, X'teki kişisel hesabından İnci Taneleri dizisinde yer alan meşhur "Dilber" sahnesini paylaştı. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansının olduğu sahne tepki çekerken Özcan daha sonra paylaşımını sildi.

'Tarlayı sattım' paylaşımını silen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha skandal bir açıklama yaptı

"KLASİK BİR SİYASETÇİ DEĞİLİM"

Sosyal medya hesabından tepki çeken paylaşıma ilişkin açıklama yayınlayan Özcan, "İnci Taneleri dizisinin tanıtım fragmanında ağırlıklı olarak bu sahne kullanıldı. Milyonlarca paylaşım aldı. Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde şehrin tanıtımı için kullandım. Orada bence geri kafalılar sanatçıya değil sanatçıdan sonraki Bolu'nun nasıl güzelleştiğinin görüntülerine baksınlar. Ben klasik bir siyasetçi değilim. Türkiye'de sevenimiz varsa bu sebepten. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim." dedi.

'Tarlayı sattım' paylaşımını silen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daha skandal bir açıklama yaptı

"ESPRİLİ TANITIM VİDEOSUNU SAPIKÇA YÖNE EVİRİYORLAR"

Özcan paylaşımının devamında, "O dizi legal bir dizi, bu da fragmanı. Bu fragman her yerde haftalardır dönüyor. Dizi de yayında ve milyonlarca kişi izliyor. Kadın kardeşlerimize benim son derece saygım var. Beni herkes bilir. Orada Türkiye'de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu'nun ne güzel bir şehir olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım. Bazı art niyetliler buradaki esprili tanıtım videosunu sapıkça bir yöne eviriyorlar. Bunu yapanlar boş adamlar. Sanatçıya değil devamına baksınlar. Bolu ne kadar güzel bir şehir oldu onu görsünler." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3.Sayfa
YORUMLAR (2)
  • Arzum Baskara: Eee niye sildin o zmn )))) Yanıtla 3 19
  • Abdülkadir Doğruyol: DANSCILARI SEYREDECEKKİ NASIL KIVIRTILIYOR ONU ÖĞRENECEK .YANİ ONLARDAN İLHAM ALIYOR .ÇOK GÖRMEYİN . Yanıtla 3 12

Bolu Belediyesi, Hazar Ergüçlü, Tanju Özcan, Pavyon, Bolu, 3.Sayfa, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine 'Dilber' paylaşımını silip açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Özcan, tepkiler üzerine "Dilber" paylaşımını silip açıklama yaptı - Son Dakika
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