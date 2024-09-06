Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığı Tehdit Eden Ürünlere El Koydu - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığı Tehdit Eden Ürünlere El Koydu

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığı Tehdit Eden Ürünlere El Koydu

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ağustos ayında, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş 2,5 milyon TL değerinde ürüne el koydu. Ürünler imha edilirken, işletmelere de cezai işlem uygulandı.

06.09.2024 11:24  Güncelleme: 11:38
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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ağustos ayında, halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş 2,5 milyon TL değerinde ürüne el koydu. Ürünler imha edilirken, işletmelere de cezai işlem uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağustos ayında, 153 Zabıta ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda, çeşitli işletmelerde hijyen, temizlik ve gıda ürünlerinden oluşan toplam 100 bin adet son kullanma tarihi geçmiş, menşei belli olmayan malzeme ele geçirildi. Ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından imha edilirken, işletmelere de cezai işlem uygulandı.

"Halkımızın güvenliği ve sağlığı, en öncelikli görevimizdir "

Halk sağlığını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Halk sağlığına yönelik denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş veya sahte ürünlerle halkımızın sağlığını tehlikeye atan işletmelere asla göz yummayacağız. Zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada çalışarak bu tür tehditlere karşı sürekli takipte olacak. Halkımızın güvenliği ve sağlığı, en öncelikli görevimizdir" dedi.

Boltaç, halk sağlığını koruma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ve denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Sağlığı Tehdit Eden Ürünlere El Koydu - Son Dakika

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