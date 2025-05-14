Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı - Son Dakika
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Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Nurettin Yıldız'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansı protesto eden grup polise saldırdı; 97 kişi gözaltına alındı. Polisin gençleri darbettiğini iddia eden Murat Ağırel'e ise Vali Davut Gül'den tepki geldi. ''Tam olarak öyle olmadı'' diyen Gül, protestocuların saldırısı nedeniyle 13 polisin inşaat çukuruna düşerek yaralandığını açıkladı.

14.05.2025 09:59  Güncelleme: 10:10
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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen "İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?" başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

ENGELLEMEK İSTEDİLER

Konferans öncesi Yıldız'a yönelik tepki yürüyüşü düzenlenirken, polis ekipleri de kampüste güvenlik önlemi aldı. Saat 20.45 sıralarında Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsünde içerisinde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemek istedi. Polis ekipleri gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.

97 KİŞİ GÖZALTINDA

Uyarıları dikkate almayan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırdı. Saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39'u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

TERS KELEPÇE VE DARP İDDİASI

Ancak gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından birtakım iddialar ortaya atarak "Polis müdahale etti, öğrenciler ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gazeteci Can Öztürk de darp edilerek gözaltına alındı. Valiliğin açıklamasına göre 97 öğrenci gözaltına alındı" dedi.

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

VALİ GÜL'DEN JET HIZINDA YANIT

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddia sonrası bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise "Tam olarak öyle olmadı" diyerek Ağırel'in iddialarına cevap verdi. Vali Gül paylaşımında "Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün, Nurettin Yıldız'ın konferansını engellemeye çalışan bir grup protestocu, çevik kuvvetin güvenlik düzenini aşmaya çalıştı. Protestocuların fiziki müdahalesi sonucu 13 polisimiz, yaklaşık 5 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düşerek yaralandı. Olayla ilgili 97 kişi gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi.

YUMURTALI SALDIRI

Öte yandan etkinliğe konuşmacı olarak davet edilen yazar Nurettin Yıldız, yumurtalı saldırıya uğradı. Yıldız, etkinliğin düzenlendiği salonda konuşmasını yaptığı esnada bir öğrencinin tepkisi ile karşılaştı. O anda nereden geldiği belli olmayan bir yumurta Yıldız'ın oturduğu kürsüye doğru fırlatıldı. Olayın ardından çıkan arbede sonucu protestocu, salondan çıkarıldı. Yıldız'a yumurtanın fırlatıldığı anlar ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.

İşte Vali Gül'ün o paylaşımı;

Tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı
Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı

Nurettin Yıldız, Murat Ağırel, Davut Gül, Konferans, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, İnşaat, Polis, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • yobaz deşen:
    siyasal İslam altına kaçırmaya devam 99 86 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    sapıklar teroristler katiller serbest ulkenin pırıl pırıl gencleri cezaevinde 85 88 Yanıtla
  • Elisa21:
    DEVLET E KAFA TUTANLAR ŞİMDİ FARE DELİĞİNDE LER ÇAPULCULAR DA ORAYA GİDECEK 83 84 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    hükümetin valisi ne derse doğrudur . 64 99 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    bir ülkede üniversiteli gençler birşeylere tepki gösteriyorsa bilin ki ülkede birşeyler ters gidiyordur. ve o gençler akıllı oldugundan dolayı bu durumu önce görmüşlerdir. 51 85 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Gençecik çocukları döverken yaralanmışlardır. 52 77 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    5 Mt den düşmeyi 10 cm den düşme zannediyor herhalde vali bir milletin aklı ile oynamayın 54 42 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    İnsanların protestolarına tahammülleri yoksa, bıraksınlar bu görevi. Her dedikleri ya da söylediklerine herkesin evet demesini ya da aynı tepkiyi göstermelerini beklememek lazım 38 26 Yanıtla
  • astragan:
    Böyle belli yerlere niye ehli sünnet hocalar değil de hep haricindekiler davet edilir ki? Kimler at koşturuyor bu üniversitelerde? 38 19 Yanıtla
  • M. Yıldız:
    protesto yasal ve insanı haktır. Fakat şiddet taşkınlık kaba kuvvet asla protesto değildir. Kimse bu olayı hafife alıp masum diyemez. Yarın karşı taraf da aynı şekilde karşılık verdiğini düşünün bunun tam adı vahşilik eşkiyalıktır. siyaset bi taraf olmamalı olursa ona siyaset değil marjinal parti denir.... 17 14 Yanıtla
  • Halis demir:
    caape islamla savaş için kurulmuş bir örgüttür tek dertleri islam ve osmanlı kapatılması yada caapenin başına milli bir kişi getirilmeli selaniklilerin hedefi belli. 7 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    polis üniversitesiteye girmemeli orada okuyan çocukların istemedigi konuşmacı da çıkarılmalı idi .. 1 5 Yanıtla
  • sadullah nas:
    kelepçe suçlular için değil mi. boğaz içi ayrı bir ülke mi sen bana vurursan ben de sana vururum. ellerine sağlık güvenlik güçlerimizin 0 0 Yanıtla
  • 8819ay:
    istanbul üniversitesini yakında akpmhppkk hukumti bir gece kararnamesi ile bence ismini ve dalini değiştirsin mesela gereksiz işlerle uğraşan üniversite gibi beyler dini bu adamlardan yalan yanlış yada doğru zaten camilerde ve tv lerden izliyoruz yakında anaokullarindada bu konuda konferans verilirse sasirirmiyiz nedeniniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Boğaziçi karıştı, tartışma yaratan iddiaya Vali Gül kayıtsız kalamadı: Tam olarak öyle olmadı - Son Dakika
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