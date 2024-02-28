Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı. Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. R.A.adlı kadın, D.K.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan D.K. hastaneye kaldırıldı. R.A. polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

28.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A.adlı kadın tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan D.K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Polis tarafından gözaltına alınan R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla ağır yaraladı
Kaynak: İHA

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