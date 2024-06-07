Tartıştığı kardeşini silahla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

07.06.2024 01:33
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Tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan ağabey kardeş arasında çıkan gürültü tartışması kanlı bitti. Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyi ile aynı apartmanın farklı dairelerinde yaşayan Erhan İ. (35), üst kattaki ağabeyinin dairesine çıkarak gürültü yaptığını söyledi. Bunun üzerine ağabey Ahmet İ. ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Ahmet İ., tartışma sırasında kardeşine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Erhan İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet İ., polis ekiplerince gözaltına alınırken, Erhan İ.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Adli Tıp Kurumu, Esenyurt, İstanbul, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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