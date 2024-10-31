Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti - Son Dakika
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Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

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Sultangazi'de Harun Koçak isimli şahıs, tartıştığı kız kardeşini evde silahla öldürdü. Tartışma sonrası Harun Koçak, silahı hazırlarken silah patladı. Kardeşlerin silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı ve Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Koçak'ın hayatını kaybederken Harun Koçak da gözaltına alındı.

31.10.2024 14:57
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Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda Harun Koçak evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak 'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü. Ayşe Koçak hayatını kaybederken Harun Koçak, gözaltına alındı.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

RUHSATSIZ SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

"6 SENEDİR KOMŞUYUZ, HİÇ KAVGA DUYMADIM"

Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti
Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

Harun Koçak, Sultangazi, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz:
    işte gene ruhsatsız silah gene mukaat yasaklayın bunları herkeste silah var 2 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hiç inandırıcı gelmedi bana iki defa üst üste yanlışıkla patlamaz çocuk kandırmaya çalışmayın ki ayrıca buna çocuk bile inanmaz 0 0 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ALLAH rahmet eylesin inşaALLAH 0 0 Yanıtla
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