Tayland'da düzenlenen roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tayland'da düzenlenen roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel bir roket festivalinde ev yapımı bir roketin seyircilerin bulunduğu alana düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı. Fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu roket kontrolden çıkarak kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtı. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16.06.2024 19:17
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Tayland'da düzenlenen yerel bir roket festivalde ev yapımı roketlerden birinin seyircilerin bulunduğu bölgeye düşmesi sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Tayland'ın Roi Et eyaletinde yerel halk tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen roket festivalinde facia yaşandı. Yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen olayda, fırlatma esnasında yaşanan teknik arıza sonucu 2 metrelik roket kontrolden çıkarak gösteriyi izleyen seyircilerin bulunduğu alana düştü. Kazada 4'ü ağır olmak üzere en az 15 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Olay anları gösteriyi izleyen bazı katılımcılar tarafından kayda alınırken, görüntülerde fırlatma rampasında tutukluk yapan roketin daha sonra kalabalığa doğru yönelerek paniğe yol açtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK

Kaynak: İHA

Tayland, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tayland'da düzenlenen roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da düzenlenen roket festivalinde facia: En az 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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