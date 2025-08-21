"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti - Son Dakika
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

21.08.2025 19:44
Aksaray'da parktan gelen "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" şeklindeki çığlıklara kayıtsız kalmayarak yardıma koşan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı. Çığlıkların sahibi olan kadın, yardımına gelenleri önce darbetti sonra da tehdit ve küfürler yağdırdı. O anlar, kameralara yansıdı.

Aksaray'da gece yarısı Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Kent Park'tan gelen çığlık sesleri halkı sokağa döktü.

"TECAVÜZ EDİYORLAR" DİYE ÇIĞLIK ATTI

"Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın, vatandaşları tedirgin etti. Çığlık seslerini duyan kimi vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, kimisi de kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu.

'Tecavüz ediyorlar' diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

YARDIMA GELENLERİ DARBETTİ

Yardım için kadının yanına giden bir genç, neye uğradığını şaşırdı. Genci itip kakan ve tekme atarak darbeden kadın, yardımına gelen diğer kişilere de tehditler savurdu.

'Tecavüz ediyorlar' diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Daha sonra etrafında bulunanlara "Yaklaşma" diyerek küfürler yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı.

'Tecavüz ediyorlar' diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansırken kadın, bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araca bindirilerek polis merkezine götürüldü.

'Tecavüz ediyorlar' diye çığlık attı, yardıma gelenleri darbetti
Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

