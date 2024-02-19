Tekel Bayii Cinayeti Duruşmasında Baba Şok İddialarda Bulundu

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Tekel bayii cinayetine ilişkin duruşmada oğlu ölen baba kendisine 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada müşteki avukatı, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'e "Size 3. kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi? Kız çocuğunu 18'ine gelince istersen gelin yap denildi mi? " şeklinde soru sordu. Baba Erzen kendilerine böyle bir teklifin yapıldığını ancak kabul etmediklerini söyledi.

Esenyurt'ta Temmuz ayında Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Azat Özer, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'i pek tanımadığını söyleyerek "Sabah babam Tarık Özer ile işyerindeydim. Sanayiye gittim. 5 gibi babam çıktı. Sonra amcam çıktı. Konuşmak için tekel bayiye gittik. Yunus Emre amcama 'hoş geldiniz' dedi. Babasını sordular, 'babamı ne yapacaktınız?' dedi. Gözü silaha gitti. Sonra amcam vurulunca cep telefonuyla eline vurmaya çalıştı. Ben 'baba' diye bağırdım. Olayların böyle gelişmesini istemezdim. Maksadım amcamı korumaktı" dedi.

Maktul Batuhan Bayındır'ın annesi mağdur Huriye Bayındır ise, "Benim oğlumdan ne istediniz? Olayla alakası yok. Arkadaşının yanına gitmiş. Ne istediler? 7 aydır ne çektiğimi kimse bilmiyor. Ellerini vicdanına koysunlar. Nasıl bir baba evladını katliam için götürüyor? Bana bunun cevabını versinler. Bana hesap versinler. Benim oğlum ev geçindiriyordu. Devletime bırakıyorum. Şikayetçi değilim ama bana hesap versinler" dedi. Maktulün babası Mustafa Bayındır ise "Oğlumun ölüm sebebi sadece orada olmaktı. Karşı tarafı tanımayız. Biz büyük bir erdemlik yapıp barış yaptık, şikayetçi değiliz. Biz hiçbir şey almadık. Annesine bir tane ev vereceklerini söylediler. O kadar. Bizi de daha fazla rencide etmesinler" dedi.

Cantürk Erzen ise oğlu Yunus Emre Erzen'i öldürenlerden şikayetçi olduğunu söyleyerek "Bana gönderilen icra ödeme emrine tepki gösterdim ama sanıkların söylediği gibi konuyla ilgili ağır küfürlü paylaşımlar yapmadım. Ben onlara küfür etmedim. Başkaları onları şişirdi. Siz demir tüccarı mısınız? Tefecisiniz. Allah size inşallah daha kötüsünü gösterecek. Bana barış diyorlar. Ben mahkemeye çıkıp davacı değilim diyecekmişim. Benim oğlumu öldürdünüz ya. Ben küfür etmişim, mesaj atmışım. Ben paylaşımları yaptıktan sonra kaldırdım. 3'ünüz çocuğun üstünden geçiyorsunuz, kafasını dağıtmışsınız. Öbür çocuk ölmüş suçsuz" dedi.

Müşteki Erzen beyanda bulunduğu sırada ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker söz alarak "Size 3. kişi vasıtasıyla 40 milyon TL, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildi mi ' Kız çocuğunu 18'ine gelince istersen gelin yap denildi mi' " dedi. Erzen kendilerine böyle bir teklifin yapıldığını ancak kabul etmediklerini söyledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen tartışma ve silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 adet kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. İddianamede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer'in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi. İddianamede, şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 kez müebbet, ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.