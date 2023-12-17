Tekel bayii cinayetine ilişkin fezleke hazırlandı

Esenyurt'ta temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede 4 şüpheli için bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 31 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Esenyurt'ta temmuz ayında Yunus Emre Erzan ve Batuhan Bayındır'ın hayatını kaybettiği tekel bayii cinayetine ilişkin soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanıp Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen fezlekede, 28 Temmuz günü gece saat 23.20 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'deki Baray Tekel-Gold Park Şarküteri isimli iş yerinde meydana gelen olay anlatıldı. Fezlekede taraflar arasında meydana gelen tartışmada silahla ateş edilmesi sonucu Yunus Emre Erzen'in 8 kurşunla yaralanarak hayatını kaybettiği, Batuhan Bayındır'ın ise 2 el ateş edilmesi sonucu yaralanarak öldüğü anlatıldı. Fezlekede müşteki Yusuf Erzen ve şüpheli Murat Özer'in de çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.

İki aile arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi

Yapılan soruşturmada maktul Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen'in şirketi ile şüpheliler Murat, Tarık ve Servet Özer'in şirketleri arasında borç meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi. Cinayetten önce yapılan hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları da dava dosyasına girdi. Olay günü şüpheliler Murat ve Tarık Özer'in müşteki Cantürk Erzen aleyhine icra takibi başlatması üzerine müşteki Cantürk Erzen'in şüpheliler Samet, Murat ve Tarık Özer'i muhatap alarak, yapmış oldukları icra takibi ödeme emrini de paylaşarak Whatsapp durum kısmından paylaşımlar yaptığı fezlekede belirtildi. Paylaşımlarda hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı belirtildi. Whatsapp durum paylaşımı üzerine şüpheliler Murat ve Tarık Özer'in Azat Özer'i de yanlarına alarak ve daha önce Mehmet Erzen tarafından silahla kasten yaralanan şüpheli Servet Özer'i de telefonla çağırarak araçla tekel bayiine gittikleri kaydedildi. Tekel bayisinde o esnada müşteki Cantürk Erzen'in oğlu maktul Yunus Emre Erzen ve akrabası Yusuf Erzen ile husumetle ilgisi olmayan arkadaşları Batuhan Bayındır'ın bulunduğu fezlekede belirtildi.

"Maktulü omzundan tutarak ve sıkarak baskı altına aldı"

Fezlekede şüpheliler Murat, Tarık ve Azat Özer'in tekel bayisine birlikte girdikleri, kısa bir süre sonra da şüpheli Servet Özer'in tekel bayisine girdiği kaydedildi. Murat Özer'in maktul Yunus Emre'den babasını çağırmasını istediği, maktulün babasını çağırmak istemediği ve niçin geldiklerini sorduğu da fezlekede belirtildi. Murat Özer'in konuşma esnasında maktul Yunus Emre Erzen'i omzundan tutmak ve sıkmak suretiyle baskı altına aldığı, maktul Yunus Emre'nin şüpheliden elini omzundan çekmesini istediği ve şüphelinin elini ittiği de fezlekede kaydedildi.

İçki dolu rafa itti, başında cam şişe kırdı

Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'i boğazından sıkarak arkasında bulunan içi dolu cam şişelerin bulunduğu rafa sertçe ittiği ve eline aldığı içi dolu bir cam şişeyle maktul Yunus Emre'nin başına sertçe vurduğu ve şişenin kırıldığı fezlekede kaydedildi.

Maktul kasanın altındaki silahı alarak şüphelinin ayaklarına ateş etti

Boğuşma esnasında şüpheli Murat'ın belinin arkasında silah olduğunun görüldüğü, bu esnada maktul Yunus Emre'nin kasanın altında bulunan silahı eline alarak şüpheli Murat Özer'in ayaklarına doğru tahmini iki kez ateş ettiği fezlekede açıklandı. Şüpheli Murat'ın ilk müdahalesi ile şüpheli Tarık'ın maktul Batuhan Bayındır ve müşteki Yusuf Erzen'in üzerine yürüyerek onları baskı altına aldığı ve maktul Yunus Emre Erzen'e yardım etmelerini engellediği de fezlekede kaydedildi.

Yerde yatan maktulün karnına ateş etti

Fezlekede şüpheli Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in elinden silahı almaya çalıştığı, bu esnada şüpheli Azat Özer'in de kasanın üzerinde bulunan cep telefonunu eline alarak maktul Yunus Emre'nin başına sertçe defalarca vurduğu belirtildi. Servet, Azat ve Murat Özer'in maktul Yunus Emre Erzen'in başına birden fazla kez içi dolu cam şişelerle vurdukları ve maktulü zapt etmeye çalıştıkları fezlekede ifade edildi. Şüpheli Murat Özer'in ayağından silahla yaralanması ve şüpheli Azat Özer'in "Baba" diye seslenmesi üzerine Tarık Özer'in yere düşmüş olan maktul Yunus Emre Erzen'in karın bölgesine doğru tahmini 5 kez ateş ettiği, o esnada diğer şüpheliler Azat ve Murat'ın ise Yunus Emre'yi zapt ettiği fezlekede aktarıldı.

Tekel bayisinde bulunan diğer kişilere de ateş ettiler

Fezlekede Servet ile Azat Özer'in maktul Batuhan Bayındır ve müşteki Yusuf Erzen'i zaptettikleri, şüpheli Tarık'ın ise bu defa maktul Batuhan ve müşteki Yusuf'a tahmini 4 kez ateş ettiği, sonra dönerek tekrar maktul Yunus Emre'ye ateş ettiği kaydedildi. Şüpheliler Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in olay yerinden hızla ayrıldıkları, ayrıldıkları esnada havaya ateş ettiklerinin kamera görüntülerinden açık bir şekilde görüldüğü fezlekede açıklandı.

Maktulün ailesi tazminatlarını aldıklarını söyleyerek şikayetten vazgeçti

Olay sonrasında şüpheliler Murat, Tarık, Azat ve Servet Özer'in yaralı olan şüpheli Murat Özer'i tedavi ettirmek için hastaneye gittikleri, kolluk kuvvetleri gelmeden önce şüpheliler Tarık, Azat ve Servet Özer'in hastaneden kaçtıkları da fezlekede anlatıldı. Öte yandan maktul Batuhan Bayındır'ın annesi, babası ve kız kardeşinin maddi ve manevi tazminat haklarını aldıklarını beyan ederek şikayetlerinden vazgeçtikleri fezlekede açıklandı.

Fezlekede şüpheliler Tarık, Murat, Azat, ve Servet Özer'in 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme', 'kasten öldürme', 'tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs', 'birden fazla kişiyle silahla tehdit' ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 16 yıl 6 aydan 31 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. 5 diğer şüphelinin ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL