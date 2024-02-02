 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde kavga: Baba ve oğul yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde kavga: Baba ve oğul yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da pazar yerinde kavga: Baba ve oğul yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da bulunan pazar yerinde seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada baba ve oğul falçata ve sopalı saldırı sonucu yaralandı. Kavga nedeniyle bazı vatandaşlar panikle kaçışırken, bir vatandaş da baygınlık geçirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

02.02.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde seyyar satıcıların kavgasında baba ve oğlu falçata ve sopalı saldırı sonucu yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'nde bulunan Perşembe pazarına gelen seyyar satıcılar, pamuk şekeri satmak için Pazar tezgahlarına yanaştı. Zabıta tarafından pazar yerinden çıkarılan seyyar satıcılar arasında bu kez gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Falçata ve sopalı saldırı sonucu baba İsmail D. ve oğlu Yusuf D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga olayı korkuttu

Öte yandan kavga nedeniyle bazı vatandaşların pazarda panikle kaçıştığı ve bir vatandaşın da baygınlık geçirdiği görüldü. Saldırgan şahısların yakalanması için polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Tekirdağ, Kavga, Çorlu, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde kavga: Baba ve oğul yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da pazar yerinde kavga: Baba ve oğul yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement