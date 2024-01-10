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Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki gencin geçi şekilde yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada Kayra Güner idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görülüyor. Kaza anı kameralara an be an yansıdı.

10.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:54
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Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana gelen ve 17 yaşındaki gencin geçi şekilde yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde araçların kırmızı ışık nedeniyle kavşakta yavaşladığı sırada Kayra Güner idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobilin önündeki kamyona ok gibi saplandığı görülüyor.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam 17: 20'de Edirne - Çorlu yolu üzerinde Ergene ilçesi sınırları içerinde kalan Marmaracık ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Kayra Güner idaresindeki 39 LC 039 plakalı otomobil araçlar ışıklı kavşakta yavaşladığı sırada önündeki kamyona arkadan çarptı. Otomobil kazada hurda yığınına dönerken sürücü araçta sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazanın ardından olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaza anı kameralara an be an yansıdı.

Tekirdağ\'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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