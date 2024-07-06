Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, uyuşturucuyla yakalandı. Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, zanlının üzerinde metamfetamin, bonzai ve sentetik ecza hapı ele geçirildi. Zanlıdan biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğeri tutuklandı.

06.07.2024 11:20
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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı uyuşturucu ile yakalandı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, kişinin kendini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs ve E.M. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 6 parça halinde 1.9 gram metamfetamin, 2 parça halinde 6,4 gram bonzai, 11 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, bulunarak el koyma işlemi yapıldı.

Gözaltına alınan E.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken O.K. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Zanlı Uyuşturucuyla Yakalandı - Son Dakika
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