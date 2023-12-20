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Tekirdağ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 8 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 8 şahıs yakalandı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

20.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:57
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Tekirdağ merkezli 3 ilde rüşvet operasyonu: 4'ü kamu görevlisi 8 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik Rüşvet soruşturması çerçevesinde Tekirdağ merkezli Kırklareli ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 kamu görevlisi ile emlakçılık yapan 4 şahıs olmak üzere toplamda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda 9 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet farklı ebatlarda tabanca mermisi, 5 adet tabanca şarjörü, 307 adet bandrollü/bandrolsüz şişe içerisinde kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 adet cep telefonu, flash bellek, laptop, ajanda vb. materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler emniyete götürülerek işlem başlatıldı.

Tekirdağ\'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 8 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 8 şahıs yakalandı - Son Dakika
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