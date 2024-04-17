Eşini darbederek katleden zanlının mahkemedeki savunması pes dedirtti: Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi tarafından darbedilip, 2 ay komada yaşam mücadelesi veren Buse Ateş Suna hayatını kaybederken, olaya ilişkin davada ilk duruşma yapıldı. Duruşmada zanlı, darbederek ölümüne sebep olduğu karısının arkasından "Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Üzgünüm." dedi.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Avşar Mahallesi'nde şubat ayında gerçekleşti. Avşar Mahallesi'nde yaşayan Enes Suna ve Buse Ateş Suna tartışmaya başladı. İddiaya göre Enes Suna, eşi Buse Ateş Suna'yı öldüresiye darbetti. Hastaneye kaldırılan Buse Ateş Suna, 2 ay boyunca verdiği yaşam savaşını 14 Nisan 2024 tarihinde kaybederken, genç kadın köyü Ferhadanlı'da toprağa verildi.
Olayın ardından Enes Suna, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Buse Ateş Suna'yı öldüresiye darbeden Enes Suna'nın davası bugün başladı. Davaya jandarma ekipleri tarafından getirilen Enes Suna, ilk savunmasında "Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm. Üzgünüm." ifadelerini kullandı. Enes Suna'nın avukatı savunma için ek süre isterken mahkeme temmuz ayına ertelendi. Aynı zamanda mahkeme, olayın tanıdığı olan Enes Suna'nın annesi L.S.'yi dinlemeye karar verdi.
Davaya KADEM Tekirdağ Temsilciliği de müdahil oldu. Tekirdağ Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen ilk duruşmada mahkeme temmuz ayına ertelenirken, KADEM Tekirdağ Başkanı Av. Sümeyye Tekin, mahkeme sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.
Konuyla ilgili mahkeme çıkışında açıklamalarda bulunan Av. Sümeyye Tekin, "Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Avşar köyünde eşi Enes Suna tarafından öldüresiye darbedilen Buse Ateş Suna, 2 aydır yoğun bakımda devam eden hayat mücadelesini 14.04.2024 tarihinde kaybetti. Olayla ilgili adli soruşturma devam ederken, Enes Suna isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlı hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla açılan davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ Adalet Sarayında görüldü. Duruşmada; usulü işlemlere ilişkin ara kararların kurulduğu duruşmada sanık ifadesi alınmak üzere bir sonraki celse 9 Temmuz 2024 saat 14.30 tarihine bırakıldı. KADEM olarak, kadınların can güvenliğine kasteden ve insanlık suçu olan her olayda olduğu gibi, Buse Ateş davasında da yargılamanın en hızlı ve adil şekilde gerçekleştirilerek, sanığın hak ettiği cezayı alması için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu türden toplum vicdanını derinden yaralayan kadına şiddet olaylarının bir daha tekrarlanmamak üzere son bulması için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm medya kuruluşlarını ve kamuoyunu da bu haklı mücadelede yanımızda olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eşini darbederek katleden zanlının mahkemedeki savunması pes dedirtti: Öldüğünü öğrendiğimde çok üzüldüm - Son Dakika
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