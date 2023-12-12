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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında kadınlarında olduğu 7 kişi yakalandı. Operasyonda kadının biri yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandığı anlar kameralara yansıdı. Polis operasyonunda şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda cinsel içerikli materyaller ve fuhuş amaçlı kullanılan cep telefonları ele geçirildi.

Tekirdağ\'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı
12.12.2023 - 10:12,
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Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aralarında kadınlarında olduğu 7 kişi yakalandı. Operasyonda kadının biri yatağın altına saklanmaya çalışırken yakalandığı anlar kameralara yansıdı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya (Twitter ,Instagram,Facebook) üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde fuhuş yapan/yaptıran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir adreste şüpheli bir kadın yatağın yan tarafına saklanmaya çalışırken yakalandığı anlar anbean kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Polis operasyonunda Z.T. (46), S.T. (47), S.C. (23), V.Y. (36), ve Özbekistan Uyruklu D.E. (37), U.A. (40), O.A. (31) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda cinsel içerikli materyaller ve fuhuş amaçlı kullanılan cep telefonları ele geçirildi.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Fuhuş Operasyonu: 7 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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